Vous souvenez-vous de ces vidéos de concessionnaires automobiles laissés intacts des années après leur fermeture ? Eh bien, ceci est loin d'être une capsule temporelle, même s'il y a beaucoup de véhicules à l'intérieur et autour du bâtiment. Situé quelque part en Allemagne, ce showroom vendait à l'origine des Lada avant de passer aux Kia. Il s'agissait également d'un atelier d'entretien multimarques, d'où la présence d'une VW Passat V6 diesel et d'une Nissan Almera à hayon.

Les propriétaires la chaîne Forgotten Buildings sur YouTube l'ont trouvée et n'ont eu aucun mal à entrer à l'intérieur, car il n'y avait pas de sécurité et les vitres étaient brisées. Selon la légende, il s'agissait d'une entreprise familiale, mais les deux frères se sont querellés il y a une quinzaine d'années et ont décidé de se séparer. La concession automobile aurait été fermée immédiatement, mais l'atelier d'entretien aurait continué à fonctionner.

Un calendrier datant du 16 décembre 2019 laisse penser que les clients réparaient encore leur voiture bien après la fermeture de la salle d'exposition. Cela expliquerait la différence entre le monospace Kia Carnival des années 2000 appartenant au concessionnaire et annoncé comme neuf, et les voitures plus récentes telles que la Cee'd à hayon qui n'a été mise en vente qu'en 2012.

Bien que toutes les voitures aient été vandalisées, ces véhicules abandonnés n'ont pas été démontés. Les voleurs auraient pu récupérer un grand nombre de pièces détachées pour se faire de l'argent rapidement, mais cela n'a pas été le cas. Nous admettons que la vidéo ressemble à une invitation au vol, mais les voleurs ne devraient pas être tentés, car l'entrepôt a été en grande partie vidé depuis que les images ont été tournées. De plus, l'emplacement du bâtiment n'est pas connu.

Il est assez étonnant que les propriétaires n'aient pas tout vendu et n'aient pas tenté de réduire leurs pertes. Il y a fort à parier que nous ne connaîtrons jamais toute l'histoire de la raison pour laquelle l'entreprise a été laissée à l'abandon aussi soudainement.

La nourriture était encore dans le réfrigérateur et des affiches étaient accrochées au mur, dont celle d'une magnifique Kia Elan (Vigato au Japon). Cette image promotionnelle a été prise en 1995 au plus tôt, puisque Lotus a vendu à Kia les droits sur le roadster après l'arrêt de sa production cette année-là. L'Elan estampillée Kia a été produite sous une forme presque identique en Corée du Sud jusqu'en 1999.

On trouve également des documents commerciaux pour les Kia Clarus, Magentis et Sorento, mais aussi pour l'immortelle Lada Niva, ce qui est plutôt étrange à voir sous le même toit.