Les passionnés ont l'embarras du choix lorsqu'il s'agit d'acheter une BMW M4, car le coupé sport est proposé dans de nombreuses configurations. Disponible avec des transmissions manuelles et automatiques, RWD et xDrive, versions standard et Compétition, la machine propose une large gamme.

N'oublions pas la M4 CSL, fabriquée à seulement 1 000 exemplaires pour le monde entier. En outre, la 3.0 CSL est une édition spéciale ultra-exclusive pour célébrer l'emblématique E9.

Malgré un portefeuille déjà complexe, Frank van Meel, PDG de BMW M, a fortement laissé entendre dans une interview accordée à BMWBLOG qu'il pourrait y avoir un autre dérivé à l'avenir : "Nous avons eu une M3 CS et une M4 CS par le passé, et nous avons toujours dit que nous conservons les patronymes CS et CSL. Nous n'avons pas de CS pour le moment [dans la gamme M4], donc il y a encore de la place."

Il semble très probable qu'une M3 CS brise la couverture en premier, étant donné que de nombreux prototypes ont déjà été repérés en cours de test. La rumeur veut que la super berline à tirage limité soit révélée au début de l'année prochaine comme un joyau de la couronne temporaire de la famille M3, au-dessus du modèle Compétition. La CS est censée être une affaire de boîte automatique couplée uniquement au xDrive tout en ayant une puissance légèrement supérieure et un peu moins de poids que la M3 Compétition.

Naturellement, une éventuelle M4 CS hériterait des mêmes améliorations.

Bien que les M3 Berline et Touring soient équipées du système iDrive 8, la M4 n'a pas encore adopté le dernier système d'infodivertissement de BMW. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que le coupé ne reçoive le tout dernier matériel, et la logique nous dit qu'une potentielle M4 CS l'aurait aussi. Les M3 CS et M4 CS auront des carrosseries plus agressives que les modèles de compétition, mais la transformation ne sera pas aussi extrême que celle de la M4 CSL.

Il faut s'attendre à ce que le moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres développe environ 540 chevaux pour éviter de marcher sur les plates-bandes de la M4 CSL (550 chevaux). Quant au régime alimentaire, la Competition Sport Lightweight a perdu 100 kilos par rapport à la Competition, tandis que la M4 CS devrait perdre entre 30 et 40 kilos. Contrairement à la M4 CSL à deux places, ces prochaines CS devraient conserver les sièges arrière.

Alors que la M3 CS fera ses débuts dans les premiers mois de 2023, le modèle équivalent à deux portes pourrait arriver un peu plus tard. Ces deux modèles devraient être moins exclusifs que la M4 CSL dans la mesure où BMW en produira probablement plus de 1 000 exemplaires.