Le concept BMW i Vision Dee dévoilé au CES de Las Vegas présentait plusieurs innovations que le constructeur bavarois imagine pour l'avenir et parmi eux, l'un des plus marquants était la capacité de la voiture à changer de couleur, parmi une gamme de 32 teintes.

Cette peinture grâce à une technologie E Ink appliquée, similaire à celle utilisée pour des liseuses électroniques, sous la forme de 32 panneaux disposés sur l'ensemble de la carrosserie.

Cette fonctionnalité n'est pas totalement une première pour la marque puis le concept BMW iX Flow with E-Ink proposait la même chose il y a un an, avec seulement des nuances de gris. Mais pourquoi la marque explore-t-elle cette possibilité ?

Les ingénieurs qui ont planché sur cette technologie ont, comme l'indique le nom de leur prototype, une véritable vision pour les voitures changeant de couleur.

L'écologie et la sécurité routière au cœur du concept

Selon Stella Clarke, responsable de cette innovation chez BMW, changer la couleur de sa voiture sera utile pour réduire les émissions et améliorer la sécurité routière.

Galerie: BMW i Vision Dee

103 Photos

Il est en effet possible d'adapter la couleur de la voiture aux conditions météo, ce qui permettra de moins solliciter l'air conditionné. On le sait tous, une carrosserie noire attire la chaleur et selon l'ingénieure, adopter une couleur claire dans les chaudes journées d'été permettra de réduire la température intérieure et donc de réduire les sollicitations de la climatisation, et par la même occasion l'énergie consommée.

L'affichage des couleurs ne consomme d'ailleurs aucune énergie, seul le passage d'une teinte à l'autre sollicitant la batterie.

Quant à la sécurité routière, la carrosserie pourrait également changer très rapidement de couleur pour alerter les autres usagers de la route en cas de danger imminent, d'une manière encore plus visible que les feux traditionnels. Stella Clarke imagine même des ambulances se signaler d'une manière encore plus visibles qu'avec les feux lumineux classiques.

Attendez-vous donc à retrouver cette technologie sur des BMW de série, et peut-être pas dans si longtemps. Clarke assure que son équipe n'est "pas très loin" d'une solution viable sur le plan technique et "assure" que le constructeur "va dans cette direction."