Achèteriez-vous une Ferrari dans une autre couleur que le rouge ? Cette couleur a toujours été une véritable marque de fabrique pour la marque au cheval cabré, tant pour les modèles destinés aux particuliers que pour le monde de la course.

Il y a ceux qui ont eu l'audace de changer les codes, en choisissant une couleur sur mesure dans le département "Tailor Made " de Ferrari, ou en puisant dans les catalogues existants. Voici les exemples les plus marquants et les plus emblématiques.

Le bleu tant apprécié

L'une des couleurs les plus populaires après le rouge est certainement le bleu, dans de nombreuses nuances différentes. Tellement apprécié qu'il a même été la couleur choisie dans certaines versions spéciales créées par la marque ou par des carrossiers externes.

Citons par exemple la Ferrari 812 TDF, connue de tous en jaune. Ici la TDF se pare d’une livrée originale, Azzurro La Plata. Ou encore la Ferrari 812 0719SA, une pièce unique réalisée sur commande pour un client privé. Enfin, comment ne pas mentionner la 612 Scaglietti Sessanta, créée en deux couleurs pour célébrer le 60e anniversaire de Ferrari.

Il y a également eu des exemples de bleus plus "communs" dans l'histoire de Ferrari. Un exemple célèbre, une Ferrari 599 GTB Fiorano en bleu Tour de France réalisée en 2007 sur commande pour un client américain. Il y a eu aussi une 308 GTS particulière qui faisait partie de la collection Petitjean et qui a été vendue il y a quelques années lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's, avec une combinaison de couleurs inégalée.

Le vert intense

Après le bleu, l'une des couleurs les plus populaires parmi les Ferrarista du monde entier est le vert. Une couleur qui a connu la gloire dans les années 1980 et 1990. Elle peut-être combinée à des intérieurs en cuir beige et est souvent utilisé sur des voitures britanniques, Au fil du temps, le vert a réussi à conquérir de plus en plus de clients de la marque au cheval cabré et au-delà.

Un tel succès que cela a conduit Ferrari à fabriquer des versions spéciales de certaines voitures avec des nuances de vert très particulières. En voici quelques exemples : la F12 Berlinetta 70e anniversaire avec jantes dorées. Il y a eu aussi, la Ferrari 488 Spider 70e anniversaire, ou encore, l'une des 250 GT LWB California Spyder vendue aux enchères par Sotheby's et fabriquée à l'époque pour un client resté anonyme.

Enfin, comment ne pas mentionner la célèbre LaFerrari de Jay Kay en Verde Signal, commandée par le compositeur de Jamiroquai lui-même, et qui a souvent défilé dans de nombreux concours d'élégance du monde entier ou lors de diverses éditions des 1000 Miglia.

Blanc quelle passion

Une autre couleur très populaire auprès des collectionneurs du monde entier est le blanc. Très peu de Ferrari dans l'histoire de la marque ont été produites dans cette couleur apparemment "banale", surtout avant sa redécouverte par le public à la fin des années 2000.

L'un des exemples les plus emblématiques est la seule Ferrari Enzo en Bianco Avus jamais produite. Elle a récemment été vendue à une vente aux enchères de Sotheby's dans un état clinique. Il y a aussi aussi l'une des rares 488 GTB 70e Anniversaire choisie par un client japonais en blanc perle.

Les couleurs uniques

Mais dans l'histoire de Ferrari, des voitures ont quitté l'usine dans des couleurs presque uniques comme les deux LaFerraris ci-dessous destinées au marché américain. Choisies par leurs premiers propriétaires, elles arborent respectivement le marron Vinaccia avec un intérieur de couleur Chiodi di Garofalo et le gris réfléchissant avec un intérieur rouge.

Enfin, comment ne pas mentionner la Ferrari F430 Challenge "Art Car", un exemple de peinture sur roues réalisée à la main par l'artiste anglais Ben Levy.

Galerie: Photo - Des Ferrari colorées ? Voici les plus surprenantes