Si vous n'arrivez pas à choisir la couleur de votre prochaine voiture, ou si vous êtes lassé par la couleur de celle que vous avez déjà dans votre garage, alors BMW a peut-être la solution pour vous. Voici un prototype de BMW iX présenté au CES de Las Vegas, un prototype qui peut tout simplement changer de couleur en appuyant sur un bouton.

Cette curieuse voiture se nomme "BMW iX Flow with E-Ink". Ce patronyme met en lumière le flux de couleurs qui peut s'animer sur la carrosserie et qui peut changer en fonction du choix du conducteur. Ce concept annonce sans doute que, dans un avenir proche, il sera possible de changer la couleur de sa voiture selon ses envies et en un claquement de doigts.

Une technologie dérivée des livres numériques

La technologie à l'origine de ce changement de couleur se caractérise par un film spécial semblable à un écran de livre numérique qui intègre des millions de microcapsules contenant des pigments blancs et des pigments noirs. Ces pigments, lorsqu'ils sont traversés par une tension électrique oscillant entre 12 et 18 volts, peuvent alors faire apparaître différentes couleurs.

Ce film est fin, léger et flexible, découpé au laser et très efficace, car la technologie électrophorétique appliquée ne nécessite de l'énergie que dans la phase de changement de couleur. Les couleurs présentées par le prototype sont le noir, le blanc et le gris, avec des animations progressives, mais la responsable du projet, Stella Clarke, précise que d'autres couleurs pourront bientôt être disponibles.

Une technologie disponible pas avant une dizaine d'années ?

Stella Clarke admet toutefois qu'il faudra encore au moins dix ans avant que ce système de changement de couleur puisse être utilisé sur un véhicule de série.

Parmi les autres utilisations possibles, les concepteurs ont aussi imaginé la diffusion de messages sur l'état de la voiture, comme le niveau de charge en fonction de la couleur, ou encore des changements de teintes en fonction de la météo, avec du blanc les jours d'ensoleillement et du noir pour les journées pluvieuses.

Dans la vidéo ci-dessous, publiée sur Twitter par le compte "Out of Spec Studios", vous pouvez voir comment le SUV électrique allemand est capable de passer du blanc au gris en un instant, et même de faire une transition dynamique entre les deux couleurs comme s'il s'agissait d'un immense écran mobile.

Dans sa voiture comme au cinéma ?

La deuxième nouveauté présentée par BMW au CES de Las Vegas, c'est le "Theater Screen", un maxi écran de 31 pouces avec un son cinématique pour les passagers arrière. Ce grand écran installé au niveau de la partie supérieure du ciel de toit, entre les deux passagers, bénéficie d'une résolution allant jusqu'à 8K et d'une connectivité 5G. Un système audio Bowers & Wilkins 4D de 1500 watts avec 30 haut-parleurs permet de bénéficier d'une acoustique claire et limpide.

Pour le contenu, le constructeur allemand a choisi l'Amazon Fire TV et la vidéo 4K, incluant ainsi le streaming, la musique et le visionnage de programmes téléchargés : à l'avenir, il devrait également être possible de l'utiliser en conduisant. Une extension future à d'autres services de streaming vidéo est possible, tandis qu'une connexion HDMI est déjà présente.

Sur les bords gauche et droit de l'écran se trouvent des champs tactiles pour les commandes principales qui peuvent être actionnées par tous les passagers. Ces derniers disposent également de deux télécommandes semblables à un smartphone placées dans les panneaux de porte.

Le prix de l'écran "Theater Screen" n'a pas encore été annoncé, mais il s'agira sans doute d'une option qui sera présentée en même temps que la nouvelle génération de BMW Série 7 prévue pour cette année. Cet écran pourrait aussi être présent à bord du X7 restylé et du futur XM.