Les concessionnaires Nissan ne connaissent pas une bonne année, et la situation atteint son paroxysme de l'autre côté de l'Atlantique. Les bénéfices sont en baisse de 70 % par rapport à la même période en 2023, selon les informations détenues par Automotive News.

Environ 38 %, des 1 071 concessionnaires Nissan aux États-Unis (on en compte 231 en France), perdaient de l'argent. La rentabilité est tombée à son plus bas niveau depuis 15 ans. Cela s'explique par deux raisons principales : le manque d'offres hybrides et une saturation des concessions.

D’une certaine manière, Nissan est le seul grand constructeur automobile, en Amérique, à ne pas proposer de véhicule hybride léger ou rechargeable dans sa gamme. Alors que l’entreprise se prépare à combler ce vide avec un hybride rechargeable basé sur le Mitsubishi Outlander PHEV et une Rouge hybride en 2027, ses concurrents engrangent des ventes de voitures hybrides. Automotive News souligne que près de 30 % de toutes les Toyota vendues l’année dernière étaient équipées d’une sorte d’assistance hybride, et que les hybrides représentaient environ la moitié des ventes d’Accord et de CR-V en 2023.

Trop c'est trop

Il y a aussi trop de concessionnaires Nissan aux États-Unis par rapport à la part de marché de l'entreprise. Actuellement, les concessionnaires de la marque représentent 5,8 % des voitures vendues aux États-Unis, contre 7,7 % il y a cinq ans. Les concessionnaires interrogés par Automotive News affirment que le réseau actuel ne peut pas se maintenir sur la base de cette part de marché, certains affirmant que le nombre de concessionnaires devrait être réduit jusqu'à 40 %.

Pour donner un peu de contexte, Nissan compte actuellement plus de concessionnaires que Honda, Hyundai ou Kia. La fermeture des concessions sous-performantes donnerait, en théorie, la chance aux plus grandes enseignes de survivre et aux concessionnaires plus petits et plus performants de se développer.

On ne sait pas si l'entreprise dispose des capitaux nécessaires pour racheter ces concessionnaires mais quoi qu'il en soit, Nissan doit procéder à des changements si elle veut inverser la tendance.