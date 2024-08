Cela fait déjà un moment que la Nissan GT-R a fait ses adieux à l’Europe. "Godzilla" a quitté le Vieux Continent en 2022 en raison des réglementations les plus récentes en matière de bruit d'échappement, tandis que sur de nombreux autres marchés à travers le monde (comme celui national du Japon), il continue d'être vendu et constamment mis à jour.

Cependant, Nissan se tourne également vers la future génération, qui reviendra très probablement en Europe également grâce à la forte poussée de l'électrification. Vous avez dit cœur brisé ?

Un choix obligatoire ?

Lors d'un entretien avec Autocar, Ivan Espinosa (responsable de la stratégie produit mondiale de la marque) a admis que les futures voitures de sport de la Nissan seront de plus en plus électrifiées. Une transition presque forcée par la réglementation européenne, qui rend en fait moins pratique la vente de modèles comme la GT-R en Europe.

Nissan Hyper Force concept

À ce stade, il ne reste plus qu'à comprendre si la future voiture de sport sera dotée d'une motorisation hybride rechargeable ou exclusivement électrique. Selon les dernières déclarations des dirigeants de Nissan, l'entreprise semble plus encline à une version 100 % alimentée par batterie, dont les formes étaient peut-être déjà anticipées.

Vers la première GT-R électrique

La "mère" de la future GT-R pourrait être le concept Hyper Force, présenté au Japan Mobility Show en octobre 2023. Un prototype aux lignes très futuristes, mais qui pourrait servir de base au modèle de série, qui pourrait arriver d'ici 2030.

Nissan GT-R Skyline Edition

Le concept est équipé de deux moteurs placés sur l'essieu avant et arrière, pour une puissance totale de 1 341 ch. Une valeur à prendre avec précaution dans le cas du modèle de série, qui pourrait cependant être équipé de batteries solides.

Ces dernières, de nouvelle génération, feront leurs débuts dans la gamme Nissan en 2028 et auront une densité énergétique double et une vitesse de charge trois fois supérieure aux batteries actuelles. Une solution qui pourrait également trouver de la place sur la GT-R la plus extrême jamais conçue.

Mais sincèrement, c'est cette décision qui s'avère extrêmement décevante. Autant concevoir une autre voiture (entendez par là un nom complètement différent) car l'électrification n'a rien à faire dans l'ADN d'une telle icône et la puissance présumée de la future génération n'effacera jamais la véritable âme de Godzilla. Ah mais oui, il faut bien (essayer) de vendre...