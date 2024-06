Après 17 ans, la Nissan GT-R R35 tire sa révérence. Nissan a annoncé ce vendredi que la production de la GT-R pour le marché nord-américain s'achèvera en octobre, avec deux modèles spéciaux, Skyline et Takumi Edition, pour célébrer cette voiture aux performances inégalées dans le monde.

Nous avons contacté Nissan pour savoir si la production de la GT-R sur les autres marchés se poursuivra au-delà du mois d'octobre, et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons reçu une réponse. Mais même si la production de la GT-R se poursuit au-delà du mois d'octobre, ce ne sera certainement pas pour très longtemps.

La Skyline Edition est construite sur le modèle de base "Premium" et est proposée exclusivement en Bayside Blue avec un intérieur bleu. La Takumi Edition est une version légèrement modifiée de la GT-R T-Spec 2024, peinte exclusivement en Midnight Purple et dotée de freins en carbone-céramique, de jantes forgées RAYS dorées et d'ailes avant plus larges. Dans le compartiment moteur, on trouve une plaque VIN dorée et des inscriptions rouges sur les badges extérieurs en l'honneur des takumi, les maîtres artisans, qui fabriquent la GT-R.

Comme toujours, les deux modèles sont équipés d'un V6 biturbo de 3,8 litres développant 565 chevaux, d'une boîte de vitesses à double embrayage à six rapports et d'une transmission intégrale. Aucun chiffre de production n'a été communiqué pour ces modèles en édition limitée.

Lorsqu'elle est arrivée en 2007, la GT-R a bouleversé le monde de la voiture de performance, en se montrant bien au-dessus de la mêlée. Elle a refait le monde à son image, obligeant de nombreux autres constructeurs à travailler dur pour battre la Nissan. Mais depuis lors, Nissan a connu des difficultés et, alors que les voitures de performance ont évolué, la GT-R n'a reçu que des mises à jour occasionnelles et deux liftings au cours de ses 17 années d'existence.

Dans un communiqué, Nissan a déclaré que "[s]i la R35 GT-R laisse un héritage inoubliable, Nissan se concentre désormais sur l'avenir et sur la prochaine ère d'innovations en matière de performances". Nissan a présenté un concept de GT-R électrique, l'Hyper Force, mais il pourrait ne pas arriver avant la fin de la décennie.