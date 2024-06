La GT-R actuelle a été lancée en 2007, mais son design est encore plus ancien. Vous vous souvenez du concept Skyline GT-R de 2001 ? Alors que les supercars ont un cycle de vie de six à sept ans plus court que celui d'un véhicule normal, la "Godzilla", elle, n'a presque pas changé. En 2024, la génération R35 n'est pas encore prête à prendre sa retraite. Un cadre de Nissan laisse entendre que le vieillissant V6 n'est pas près de disparaître.

S'adressant au magazine australien Drive, le vice-président senior de Nissan a promis "de ne pas faire une GT-R à moitié construite, ce n'est pas l'intention". François Bailly a ajouté que le constructeur restait attaché à la fabrication de voitures de sport, précisant qu'il n'avait pas obtenu un poste chez Nissan pour construire un monospace.

2023 Nissan Hyper Force concept

La R36 ne sera pas lancée de sitôt, car le dirigeant de l'entreprise estime que la technologie des véhicules électriques n'est pas prête pour ce type d'application à haute performance. François Bailly faisait allusion aux batteries à semi-conducteurs, qui ne seront pas disponibles avant 2028. Le concept Hyper Force de l'année dernière, avec ses 1 341 chevaux, laissait entrevoir la perspective d'une GT-R entièrement électrique dotée d'une technologie de batterie révolutionnaire.

De nouvelles batteries qui changeraient la donne ?

Par ailleurs, le vice-président de l'ingénierie du groupe motopropulseur de Nissan Europe a fait l'éloge des batteries à semi-conducteurs. S'adressant à Auto Express, Matthew Wright a affirmé qu'elles allaient "changer la donne" en augmentant la vitesse de charge et la densité énergétique. Il a ajouté que les batteries à semi-conducteurs résoudront l'un des principaux problèmes des VE actuels : le poids. L'installation d'une batterie plus petite permettrait de réduire la masse, ce qui ferait toute la différence pour une voiture performante comme la GT-R. Le modèle actuel pèse 1 753 kg dans sa version Nismo.

Nissan commencera à tester le prototype d'un véhicule électrique équipé de batteries à l'état solide en 2026, avant de lancer un modèle de production en 2028. Un "véhicule produit au Japon" ouvrira la voie, mais son identité n'est pas divulguée pour l'instant. En réalité, il est peu probable qu'une nouvelle GT-R arrive avant 2029 ou 2030. En supposant que la voiture actuelle reste en place jusqu'à cette date, la R35 aura 23 ans à la fin de la décennie.

2023 Nissan Hyper Force concept 2023 Nissan Hyper Force concept

Cependant, elle pourrait ne pas survivre pendant encore 5 ou 6 ans. La publication japonaise Mag-X a rapporté en mars que 2025 serait la dernière année pour la GT-R actuelle. L'annonce par Nissan d'une production limitée de la GT-R 2025 au Japon alimente cette rumeur. Si elle disparaît, cela signifie-t-il qu'il y aura un hiatus de plusieurs années jusqu'à ce que la R36 soit prête ?

En attendant, les ventes de GT-R ont augmenté de 584 % aux États-Unis l'année dernière. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, seules 390 voitures ont été vendues en 2023, contre 57 l'année précédente. La voir disparaître sans remplacement immédiat serait triste, d'autant plus que nous avons déjà perdu l'Audi R8. La Lamborghini Huracan disparaîtra également bientôt, mais au moins elle aura une remplaçante hybride à moteur V8.

Même si la prochaine GT-R est dotée d'un moteur à combustion, elle n'aura de toute façon pas un tout nouveau moteur à combustion interne. Nissan a récemment déclaré qu'il ne consacrait plus d'argent au développement de nouveaux moteurs, de sorte qu'une R36 qui ne serait pas entièrement électrique utiliserait probablement une évolution du célèbre VR38DETT.