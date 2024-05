Non, Nissan n'a pas dévoilé un nouveau modèle mais bien un parfum qui sent le pneu mais aussi les fleurs de cerisier, car le Japon est mondialement connu pour ce type de fleurs qui fleurissent au printemps. Oui, c'est une combinaison extrêmement étrange mais ce parfum, qui s'appelle "Smell My Dust" (Sens ma poussière), sera bel et bien vendu.

Nissan n'a pas encore annoncé la manière de se procurer une bouteille, mais son annonce coïncide avec la prochaine course de Formule E qui aura lieu ce week-end à Shanghai. C'est la première fois que la série électrique se rend là-bas, et Nissan espère attirer davantage l'attention avec son nouveau parfum. Apparemment, ce type de produits et les eaux de Cologne étranges sont populaires auprès des jeunes générations.

Le dernier d'une longue liste

Nissan a travaillé avec un laboratoire de parfums à Shanghai pour donner vie à sa création. La composition exacte est inconnue, bien que Top Gear affirme que de véritables morceaux de poussière de pneu ont été utilisés dans sa création. Nissan a bien réussi en Formule E cette année, avec six podiums et une victoire à son actif, qui se solde par une troisième place du classement général. Et c’est ainsi que l’équipe a décidé de la célébrer...

Ce n’est cependant pas la première bouteille d’odeurs de marque Nissan. Il existe toute une gamme d'offres automobiles de ce genre sur Nissanperfume.com, y compris des parfums tels que les Armada, GTR, Patrol et 350Z, ce dernier étant décrit comme un "parfum rafraîchissant" qui évoque une "sensation de pureté". Cela nous amène à nous demander comment Smell My Dust pourrait être décrit...