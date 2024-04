De temps en temps, quelqu'un pose la question : mais à quoi sert la Formule E? Au divertissement, bien sûr. Mais les monoplaces électriques qui roulent sur les circuits du monde entier sont-elles suffisamment populaires pour justifier tant d'investissements et d'efforts ? Des questions qui pourraient avoir du sens, s'il n'y avait pas un autre aspect, encore plus important : la Formule E est stratégique pour les constructeurs, pour l'avenir et pour la communication autour de la voiture électrique.

Une question de préparation

C'est James Barclay - team principal de l'équipe de Formule E Jaguar et directeur du département sport automobile du groupe Jaguar Land Rover - qui l'a le mieux expliqué lors d'une table ronde organisée à l'occasion du Grand Prix de Misano, sixième manche du Championnat du monde de Formule E 2024.

"Je pense que si un constructeur veut une plateforme pour promouvoir ses véhicules électriques, s'il veut une plateforme pour démontrer ses capacités et s'il veut une plateforme à utiliser comme banc d'essai pour développer la technologie des véhicules électriques, il n'y a pas de meilleur championnat au monde parce que c'est le summum de la course électrique. [...] La plupart des constructeurs automobiles s'orientant vers un avenir électrique, c'est un endroit incroyablement excitant".

C'est vrai pour la Formule 1, le nec plus ultra du sport automobile "à combustion", où les retombées pour le produit "pour tous" sont toutefois considérablement réduites. Il y a eu et il y a des voitures dérivées de l'expérience du circuit, mais les diverses Ferrari LaFerrari, Mercedes AMG-One ou McLarenP1 ne sont certainement pas des modèles courants.

La monoplace Jaguar en Formule E

Pour la Formule E, c'est différent. Car outre les performances - quelle que soit la source d'énergie dans le sport automobile - ce qui compte vraiment, c'est l'efficacité.

"Il s'agit d'un incubateur, d'un banc d'essai pour les technologies les plus avancées en matière de véhicules électriques. Ces Formule E sont les véhicules électriques les plus avancés et les plus efficaces au monde. Nous faisons une course de 45 minutes, nous utilisons l'équivalent énergétique de moins de cinq litres de carburant tout en atteignant 289,6 km/h. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Si je fais une comparaison avec une voiture à moteur à combustion, c'est cinq ou six fois plus en équivalence énergétique exprimée en litres de carburant. Il y a donc beaucoup à apprendre ".

De la piste à la route

Maintenant, comment appliquer toutes ces connaissances aux voitures qui seront régulièrement vendues demain ? Barclay donne deux exemples :

"Le département des sports mécaniques n'est pas impliqué [dans le développement des véhicules électriques de série, NDLR], mais ce qui est formidable, c'est que le reste de l'entreprise a accès à ce que fait l'équipe de course. Nous avons été la première équipe à utiliser le carbure de silicium dans notre Formule E et la technologie du carbure de silicium sera présente dans tous les futurs véhicules. L'année dernière, nous avons annoncé notre collaboration avec Castrol. Nous avons raffiné les huiles de base que nous utilisons dans la voiture et nous adopterons cette approche pour permettre à tous nos futurs véhicules d'atteindre une plus grande modularité. Au lieu de continuer à nous approvisionner en nouveaux lubrifiants, nous pouvons les raffiner et les réutiliser, ce qui permet de réduire notre empreinte carbone et d'améliorer cette circularité."

Les expériences en matière de sport automobile qui profiteront aux modèles de production s'étendent également aux "coulisses". Si la partie matérielle conserve son importance, avec l'électrique, le logiciel devient de plus en plus central dans la gestion du groupe motopropulseur et au-delà.

"Nous mettons à jour ces voitures de semaine en semaine, de course en course et la capacité de mettre à jour le logiciel, de le valider et de l'appliquer à la voiture est quelque chose que nos équipes d'ingénieurs sont en train de concrétiser et qui les enthousiasme."

Ces dernières années, l'intelligence artificielle est devenue un sujet brûlant, dont nous n'avons pour l'instant que l'expérience dans le domaine de l'infotainment avancé. Les possibilités sont toutefois beaucoup plus vastes et touchent au développement des voitures.

Des éléments d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique sont utilisés dans le paddock et ailleurs, il s'agit d'un élément important. Nous parlons aussi beaucoup de la technologie des jumeaux numériques. En ce qui concerne la préparation des courses, nous ne sommes pas autorisés à faire des essais ici à Misano, donc nous ne pouvons pas faire de tests. Nous nous préparons donc avec ce que nous appelons un simulateur, qui modélise la voiture physique dans le monde virtuel. La plupart des gens, lorsqu'ils voient un pilote dans un simulateur, pensent qu'il s'agit d'un exercice qui ne concerne que lui. En réalité, il est plus important pour les ingénieurs de comprendre comment régler la voiture, quelle quantité d'énergie utiliser. Tout, de la dynamique du véhicule à la gestion de l'énergie en passant par la stratégie de course, fait partie de la préparation.

Année après année, course après course, les évolutions ont permis de créer des monoplaces de plus en plus évoluées, de plus en plus rapides et de plus en plus efficaces. Pour essayer de gagner bien sûr, mais aussi pour créer un savoir-faire solide pour ce qui arrivera demain dans les listes Jaguar et Land Rover.

Si vous regardez le matériel, il est question de la science sur les matériaux, de choses comme les onduleurs en carbure de silicium, il s'agit de trouver de nouveaux matériaux pour produire un groupe motopropulseur plus efficace, il est question d'allègement, d'essayer de réduire le poids de la voiture autant que possible, mais dans les voitures électriques, parfois la réduction du poids n'améliore pas l'efficacité, il faut donc trouver une combinaison entre le poids et l'efficacité. Nous avons beaucoup appris : il s'agit de moteurs électriques très puissants et la manière dont nous les faisons fonctionner de manière efficace et efficiente et dont nous les contrôlons est très importante. Le logiciel est un aspect très important et a probablement été l'un des domaines les plus importants. Nous optimisons constamment le logiciel. Permettez-moi de vous donner un exemple : dans la Génération 1, nous avions deux voitures, deux voitures pour une course de 50 minutes, avec une puissance maximale de 200 kW. Ensuite, nous sommes passés aux 250 de la génération 2 et aux 350 actuelles.

L'électrique est déjà un succès

Pour l'instant, toutes ces révolutions restent cachées par les formes ultra aérodynamiques de la monoplace Jaguar Racing, mais elles sont prêtes à faire leur apparition sur de nombreux modèles. À partir de 2025 sur la nouvelle voiture électrique de Jaguar, en fait en 2024 sur le premier modèle à batterie de Land Rover. Et il ne pouvait pas ne pas s'agir d'un Range Rover, véritable icône du constructeur britannique.

Range Rover électrique, le teaser Range Rover électrique, le teaser

Nous n'avons vu d'elle que quelques rares images, ce qui a suffi pour que 26 066 automobilistes des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Europe précommandent le Range Rover EV.

Un modèle stratégique qui, comme les prochaines nouveautés du groupe britannique, a été testé au Future Energy Lab, un nouveau centre d'essais pour véhicules électriques qui a nécessité un investissement de 289 millions d'euros.