Nissan et Honda s'associent pour développer de nouvelles voitures électriques. Les deux géants japonais unissent ainsi leurs forces, dans le prolongement du protocole d'accord signé le 15 mars dernier. Un "partenariat stratégique", comme le définit le communiqué officiel commun, qui se concentrera sur le développement d'une plateforme, de batteries et de moteurs électriques communs.

Plateforme et batteries

Tout d'abord, l'architecture. L'une des pierres angulaires de l'alliance est la création de la plateforme SDV, sur laquelle les deux marques mèneront des recherches communes pendant un an. Il n'y a aucune information sur le type de modèles qui seront basés sur cette plateforme, mais les études viseront à évaluer la production en série.

On peut en déduire que la plateforme sera dédiée à des modèles qui se concentreront principalement sur les volumes de vente, comme les crossovers et les SUV des segments B et C, mais il faudra attendre les prochains mois pour en avoir le cœur net.

Concept Nissan Hyper Force Concept de berline Honda

Un autre point de coopération important concerne les batteries, Nissan et Honda partageant leurs fournisseurs et leur savoir-faire en matière d'accumulateurs. L'idée est de fabriquer différents types de batteries, des plus performantes à celles destinées à des modèles plus abordables.

De plus, Nissan pourrait bénéficier de la coentreprise déjà créée entre Honda et LG, même si les deux entreprises n'en parleront que plus tard (à partir de 2028) et exclusivement pour le marché nord-américain.

Des moteurs aux services de recharge (au Japon)

L'accord entre les parties mentionne ensuite la production d'unités électriques de nouvelle génération. Nissan et Honda partageront notamment leurs connaissances en matière d'onduleurs et de moteurs électriques proprement dits.

Enfin, les deux marques envisagent de collaborer à une série d'activités liées aux services de fourniture d'énergie, aux stations de recharge et aux accessoires connexes qui pourraient être mis en place au Japon. Parallèlement, les deux entreprises signent également un accord avec Mitsubishi.