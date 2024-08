Bien avant la NSX, Honda proposait un magnifique concept en forme de coin appelé HP-X, le premier concept-car moderne de la marque. Conçue par Pininfarina, la HP-X a fait ses débuts au salon de l'automobile de Turin en 1984 et préfigurait une voiture de sport radicale et ultra-aérodynamique.

La HP-X était équipée d'un moteur V6 de 2,0 litres dérivé de la Formule 2 de Honda, et utilisait du kevlar et de la fibre de carbone pour rester légère. Elle utilisait également pour la première fois des "effets de sol" et disposait d'un frein à air contrôlé par le conducteur. Malheureusement, la HP-X n'a jamais vu le jour. Suite à cela, la NSX a fait ses débuts environ cinq ans plus tard, et le reste appartient à l'histoire.

Honda

Cette année, au concours d'élégance de Pebble Beach, Honda dépoussière son concept-car vieux de 40 ans et le présente sur la scène principale. La Honda HP-X, entièrement restaurée, sera la première voiture japonaise à participer à l'épreuve principale depuis plus de 50 ans. Elle concourra dans la catégorie obscure des "concepts et prototypes en forme de coin".

Honda a conservé la HP-X aussi originale que possible tout au long de sa restauration. Elle possède la même peinture bicolore blanc et bleu marine avec des accents rouges que celle de 1984, un intérieur en daim rouge et blanc avec une console centrale riche en boutons, et aucune porte. L'original utilisait un toit acrylique en Perspex d'une seule pièce avec une trappe inspirée d'un avion de chasse révélant une disposition à deux places, et c'est toujours le cas ici.

"Le concept Honda HP-X a été la vedette du Salon de l'auto de Turin en 1984, présentant des éléments d'excellence en ingénierie et de design d'avant-garde, avec un style extrême en forme de coin qui continue d'inspirer les générations futures de concepteurs et d'ingénieurs automobiles", a déclaré Dave Marek, directeur du design chez Acura. "La HP-X a eu un impact indéniable sur l'industrie, soulignant notre engagement à repousser les limites de ce qui est possible en matière de design automobile."

Le concours d'élégance de Pebble Beach aura lieu le dimanche 18 août 2024.