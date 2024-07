Pour l'instant, il s'agit de la Type 135, plus connue sous le nom de nouvelle Lotus Elise. Même s'il est peu probable que le nom soit celui de la biplace née en 1996. Peu importe : ce qui compte le plus, c'est que le constructeur britannique prépare l'héritière de sa voiture la plus emblématique. L'objectif est de la lancer en 2027. Mais elle pourrait arriver plus tard.

La nouvelle est rapportée par Autocar, qui cite Ben Pyne, responsable du design chez Lotus, qui explique que la raison de ce retard possible (ou probable) est la technologie des batteries. La nouvelle Lotus Elise aura besoin de petites batteries légères pour se rapprocher le plus possible de l'esprit de son ancêtre.

Fidèle aux principes

Si l'Eletre et l'Emeya ont trahi le concept de légèreté qui a toujours accompagné les créatures de Colin Chapman, avec l'Elise il faudra rester le plus fidèle possible. Notamment parce que - pour citer Payne : « L'Elise est la référence pour Lotus. Et la technologie actuelle ne permet pas de recréer ce produit de manière convaincante ».

Lotus Elise SC (2008)

La prise de poids est une question à l'ordre du jour, les voitures gagnant des centimètres et des kilos d'une génération à l'autre, notamment en raison de l'électrification. Toujours selon Pyne, tant qu'il s'agit de grands modèles - comme l'Eletre et l'Emeya - les choses sont plus simples. Moins vous disposez de centimètres, plus la difficulté est grande.

Si d'un côté la plateforme est déjà prête - elle s'appelle E-Sports et serait 37 % plus légère que celle de l'Emira - la question centrale est celle des batteries, qui doivent être placées au centre pour assurer le meilleur équilibre de poids possible et un centre de gravité particulièrement bas.

Lotus Elise S2 (2002)

Lorsqu'on lui a demandé si les batteries à semi-conducteurs - à haute densité énergétique - pourraient convenir à la nouvelle Lotus Elise, Payne n'a pas répondu directement, se contentant de souligner l'importance de la réduction de la masse. C'est ce qu'a fait Nyobolt, qui a installé des batteries innovantes de 35 kWh dans un concept basé sur l'Elise, conçu par Ian Callum, avec un poids total d'un peu plus de 1,2 tonne.

Lotus Elise Concept Lotus Elise Concept

La nouvelle est donc que Lotus travaille sur l'héritière de l'Elise et, bien que son arrivée puisse être retardée, Payne n'a pas voulu faire de commentaire à ce sujet. L'espoir de voir un jour le mot « électrique » accolé au mot « léger » demeure.