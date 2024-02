Lotus avec une autre voiture de sport électrique en route. Attribué au code interne "Type 135", elle ne représentait qu'une fraction du prix de l'Evija, qui tourne autour des 2 millions d'euros (et heureusement). La marque de performance britannique prévoit de dévoiler ce nouveau modèle en 2025 et de le vendre pour environ 88 000 euros lorsque les ventes commenceront, en 2027, selon Autocar.

Voici ce qu'a déclaré Mike Johnstone, le directeur commercial du groupe Lotus, au média de Haymarket Automotive :

"Nous avons besoin de définir la cible de la marque, ce qui doit être fait avec cette voiture de sport à deux places. Sinon, nous ne sommes qu'un simple constructeur avec un badge Lotus. La voiture de sport est un élément essentiel de notre avenir."

La Type 135 remplacera l'Elise et l'Emira dans la gamme Lotus. Elle sera conçue d'après la "Lightweight Electric Vehicle Architecture" qui aurait dû être à l'origine de la collaboration de modèles entre Lotus et Alpine. La structure du châssis serait 37 % plus légère que celle de l'Emira, bien que le poids final soit probablement plus élevé à cause de la batterie toujours trop lourde, ce qui est toujours mauvais pour une sportive.

Galerie: Premier essai de la Lotus Emira 2024

54 Photos

La moins puissante des Lotus EV ?

Des groupes motopropulseurs à un et deux moteurs seront disponibles et ils développeront respectivement 469 chevaux et 872 chevaux. La plate-forme peut accueillir des configurations à traction arrière et à traction intégrale et Lotus a affirmé à Autocar qu'elle ne veut pas fermer la possibilité d'ajouter une configuration AWD à vecteur de couple similaire au système trouvé sur l'Evija. Bien que ces chiffres soient assez impressionnants, ils sont en réalité un peu inférieurs à ceux des autres véhicules électriques de Lotus. La berline Emeya est disponible jusqu'à 905 ch tandis que le SUV Eletre est décliné en deux versions de 603 ch et 905 ch.

Galerie: Lotus Evija (2019)

32 Photos

Sur la 135, on trouvera des batteries de 66,4 kilowattheures et 99,6 kWh qui offrent environ 480 km et 724 Km d'autonomie. Mais plutôt que de placer les batteries sous le plancher comme c'est le cas pour de nombreux véhicules électriques, Lotus prévoit de les empiler derrière le conducteur. Cela permet aux occupants de s'asseoir un peu plus bas pour une expérience de conduite sportive plus traditionnelle que les acheteurs attendent de la marque.

Galerie: Lotus Emeya (2024)

3 Photos

Lotus construira la Type 135 en Angleterre, contrairement aux Emeya et Eletre, qui viennent de Chine. L'entreprise estime qu'elle pourra vendre entre 10 000 et 15 000 exemplaires de cette voiture de sport dans le monde chaque année. Nous avons contacté Lotus pour confirmer tout cela par nous-mêmes et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lorsque nous recevrons une réponse.