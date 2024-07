Radford Motors : un nom que vous n’avez sans doute encore jamais entendu, même si vous vous intéressez de près au monde de l’automobile sportive ! Cet artisan "so British" souhaite s’établir dans "la conception et la construction de certaines des voitures les plus recherchées de l’ère moderne". Et est bien parti pour susciter pas mal d’envie chez les collectionneurs les plus pointilleux !

Un projet passion, vous l’avez compris, qui puise dans le patrimoine automobile britannique et la passion des belles carrosseries. Radford Motors est une marque automobile dépoussiérée, menée par trois éminents propriétaires : le champion du monde de Formule 1 2009 Jenson Button, entouré de l’animateur de télévision spécialisé dans l’automobile Ant Anstead, et de l’homme d’affaires Roger Behle, membre d’un groupe de rock dans sa première vie. Le petit plus ? C’est Jenson Button lui-même qui dévermine et règle chaque véhicule très exclusif sortant des ateliers Radford Motors pour ses illustres clients !

Dans une mouvance performance et rétro se basant sur une histoire déjà riche et jouant avec la nostalgie des fans, Radford Motors dispose ainsi d’un profil pour le moins atypique et compte sur ses prototypes enthousiasmants développés depuis 2021 en partenariat avec Lotus pour séduire les amateurs de modèles très exclusifs. Même si elle est née anglaise et qu’elle joue de son image sur des lieux emblématiques comme le Festival of Speed de Goodwood, la marque vise en particulier le marché américain, avec des QG établis à Newport Beach, en Californie. C’est d’ailleurs sur la légendaire course de côte de Pikes Peak que la marque s’est récemment illustrée avec sa spectaculaire Type 62-2 à la superbe livrée John Player Special venant orner sa carrosserie en fibre de carbone pure.

La Type 62-2 Pikes Peak Edition, qui affiche 861kg sur la balance, a en effet signé entre les mains de Tanner Foust un spectaculaire chrono de 9m37s, qui lui a permis de terminer en tête de sa catégorie, notamment à la faveur d’une puissance spectaculaire de 710 chevaux distribuant le 0-100 km/h en moins de 2.2s. Une performance notable pour Foust, qui avait déjà remporté Pikes Peak dans le passé mais n’étais jamais repassé sous la barre des 10 minutes d’ascension depuis lors.

Galerie: Photo - Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition