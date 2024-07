Les constructeurs automobiles traversent une période difficile. La concurrence n'a jamais été aussi féroce, alimentée par la montée en puissance des constructeurs automobiles chinois qui ont une longueur d'avance dans la course aux véhicules électriques. Ajoutez à cela des réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions, et vous obtenez la tourmente parfaite. Pour faire face à tous les obstacles qui se dressent devant eux, certains des plus grands noms de l'industrie unissent leurs forces. L'alliance Honda-Nissan récemment formée pourrait accueillir un troisième acteur : Nissan.

Nikkei Asia rapporte que Mitsubishi souhaiterait se joindre à l'accord existant entre Honda et Nissan. Selon l'accord initial annoncé à la mi-mars, la collaboration se concentre sur "les plates-formes logicielles automobiles, les composants de base liés aux VE et les produits complémentaires." Il serait logique que cette troisième marque japonaise rejoigne l'alliance, étant donné que Nissan détient une participation de 34 % dans Mitsubishi.

Le rapport indique que Mitsubishi a déjà signé un accord de confidentialité avec Honda et Nissan pour entamer des discussions sur un rapprochement plus large. Peu après la publication de ce même rapport, les actions de Mitsubishi ont augmenté de 6,3 %, selon Reuters. Nissan a également enregistré une hausse de 2,8 %, tandis que Honda a gagné 2,6 %.

La collaboration entre les trois entreprises permettrait de réduire les coûts de R&D et d'accélérer le développement, afin de mieux faire face à la concurrence chinoise. Toutefois, les détails définitifs de l'alliance n'ont pas été divulgués. Il convient de noter que Nissan et Mitsubishi collaborent avec Renault depuis 1999.

Une collaboration entre Nissan, Honda et Mitsubishi ne serait pas le premier trio japonais formé cette année. Il y a quelques mois, Toyota, Mazda et Subaru se sont associés pour développer une nouvelle génération de moteurs à combustion. Cette nouvelle vague de moteurs à combustion interne sera axée sur les groupes motopropulseurs hybrides et la compatibilité avec les carburants neutres en carbone. Toyota prépare plusieurs moteurs à quatre cylindres en ligne, Mazda améliore sa technologie rotative pour les véhicules électriques à autonomie étendue et Subaru perfectionne son emblématique moteur boxer.

Les naïfs que nous sommes pensent que Nissan, Honda et Mitsubishi pourraient travailler ensemble sur une voiture de sport abordable. Nissan a récemment fait allusion au retour de la Silvia un jour. Toutefois, cette alliance semble porter sur des sujets moins passionnants, tels que les logiciels et les véhicules électriques. Nikkei Asia rapporte que les hybrides rechargeables et les kei cars pourraient également être des objectifs communs. En fin de compte, il s'agit avant tout de réduire les coûts, et il est difficile de produire des voitures de sport rentables.