L'un des dirigeants les plus controversés de l'industrie automobile n'a pas peur de dire les choses comme il les voit. Après avoir déclaré que Nissan était "ennuyeux, médiocre" et en "mauvaise posture", tout en qualifiant l'alliance Renault-Nissan de "petite et fragile", le fugitif de 70 ans a maintenant son mot à dire sur le nouveau partenariat Honda-Nissan-Mitsubishi.

Dans une nouvelle interview accordée à Automotive News, Carlos Ghosn a déclaré que Honda préparait une "prise de contrôle déguisée" de Nissan et de Mitsubishi. Il estime que Honda est de loin le plus grand des trois constructeurs japonais, ce qui lui permet de prendre le contrôle. Les détails du nouvel accord n'ont pas encore été précisés, mais l'ancien responsable de Nissan affirme que c'est Honda qui prendra les commandes.

"Je ne peux pas imaginer un seul instant comment cela va fonctionner entre Honda et Nissan, à moins qu'il ne s'agisse d'une prise de contrôle déguisée par Honda de Nissan et de Mitsubishi."

Ghosn a déclaré à Automotive News qu'il n'avait jamais été question d'un rapprochement avec Honda pendant son mandat chez Nissan. Il a occupé le poste de PDG de juin 2001 à avril 2017, date à laquelle il a quitté ses fonctions tout en restant président du conseil d'administration de l'entreprise. Il a rejoint Nissan en juin 1999 en tant que directeur de l'exploitation lors de la création de l'alliance Renault-Nissan. C'est également à cette époque que Renault a pris une participation de 43,4 % dans Nissan. Fin 2023, Renault a décidé de revendre 5 % de sa participation à Nissan.

Avant de rejoindre Nissan, Ghosn a joué un rôle clé dans la restructuration de Renault en tant que vice-président exécutif du constructeur automobile français. À l'époque de Renault, il a été surnommé "Le Cost Killer" en raison de son programme de restructuration féroce.

Pour rappel, M. Ghosn a été arrêté en novembre 2018, accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise et d'avoir délibérément sous-estimé son salaire annuel pendant environ cinq ans. Il a ensuite fui l'assignation à résidence au Japon en décembre 2019, s'échappant au Liban, un pays qui n'extrade pas ses citoyens. L'histoire est assez rocambolesque, étant donné que l'ancien président de Nissan a quitté le pays tard dans la nuit en utilisant un jet charter tout en se cachant à l'intérieur d'une malle. S'adressant à la BBC en 2021, M. Ghosn avait déclaré :

"Les 30 minutes d'attente dans la caisse, en attendant le décollage, ont probablement été la plus longue attente que j'ai connue dans ma vie".

En 2024, Ghosn mène une vie différente au Liban, enseignant dans un collège local et aidant des start-ups en leur offrant ses conseils commerciaux. Quant aux poursuites judiciaires dont il fait toujours l'objet : "J'ai mes avocats. Ils travaillent sur ce dossier".

En ce qui concerne la nouvelle alliance Honda-Nissan-Mitsubishi annoncée le 1er août, les détails restent flous. Toutefois, Honda et Nissan ont conclu séparément un accord pour travailler sur les batteries, les moteurs électriques et les véhicules à définition logicielle (SDV). En outre, Nissan et Honda compléteront leurs gammes respectives avec des voitures à combustion et des modèles entièrement électriques. Nissan détient toujours une participation de 34 % dans Mitsubishi.