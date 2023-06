Carlos Ghosn lance sa contre-attaque. D'après l'agence de presse Reuters, l'ancien grand patron de l'Alliance Renault Nissan a décidé d'attaquer Nissan en justice, un énième rebondissement dans l'affaire qui a éclaté il y a cinq ans. Ghosn réclamerait un milliard de dollars (917 200 000 euros au taux de change actuel) à son ancien employeur.

Selon l'agence de presse, la plainte déposée par Ghosn vise Nissan mais aussi deux entreprises et 12 personnes pour des faits de diffamation, de calomnie ou encore de fabrication de fausses preuves. Une audience est prévue le 18 septembre.

Ce n'est pas l'unique action en justice lancée par l'ancien dirigeant puisqu'en 2020, il avait attaqué Renault pour réclamer une partie de sa rémunération en actions et sa retraite après avoir été évincé.

À l'inverse, Nissan a attaqué Ghosn en lui réclamant 83 millions d'euros en raison des pertes qui ont suivi l'affaire devenue publique en 2018.

Devenu l'un des dirigeants de Renault à la fin des années 1990, Carlos Ghosn a été l'un des grands artisans de l'Alliance avec Nissan, dont il est devenu PDG en 2001, avant d'être nommé au même poste au sein du Losange quatre ans plus tard.

À la fin de l'année 2018, Ghosn a été arrêté et inculpé, la justice japonaise le soupçonnant d'avoir dissimulé des revenus. Clamant son innocence et accusant Nissan d'avoir mené un complot contre lui, le Franco-libano-brésilien a été libéré sous caution en mars 2019 et assigné à résidence.

En décembre de la même année, Ghosn s'est évadé du Japon dans un scénario rocambolesque, après s'être visiblement caché dans une malle avant de quitter le pays par avion. Il se trouve depuis cette date au Liban.