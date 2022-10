Mercredi 26 octobre, le documentaire retraçant la folle évasion de l’ancien PDG de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn est sorti sur la plateforme Netflix. Ce dernier met en lumière la vie de l’homme d’affaire, de son arrivée dans le groupe à son évasion au Liban.

Carlos Ghosn, le brillant Cost Killer :

Avant de rentrer dans le groupe Renault, Carlos Ghosn est connu comme un Cost Killer “tueur de coût” en anglais. Pour faire simple, un Cost Killer dans l’industrie est quelqu’un qui réduit drastiquement les coûts d’une entreprise sans baisser la qualité. C’est exactement ce qu’il va faire à son arrivée chez Renault puis Nissan en supprimant des milliers de postes. Nous rappelons cependant que quand Ghosn reprend Renault puis Nissan, les finances des deux marques sont dans le rouge.

Les différents intervenants du documentaire dépeignent l’ancien PDG comme un homme simple et sûr de lui. Un homme charismatique qui malgré son statut ne veut pas entrer dans ce qu’il appelle “le cercle des patrons” et “l’élite parisienne”.

Au contraire, dans son travail dans l’alliance Renault Nissan, il est dépeint comme un tyran, un homme qui n’accepte pas les contradictions.

La première partie du documentaire parle aussi de l’extrême popularité de Carlos Ghosn au Japon. Sa capacité à sauver financièrement des constructeurs automobiles a forgé cette dernière. Dans le pays on parle de lui comme un homme brillant dans son domaine et aimable, adulé. Un manga a même été dédié à l’ancien PDG.

La bascule

Au moment où Ghosn reprend la tête de Renault à Louis Schweitzer (PDG de Renault durant huit ans de 1992 à 2005), il décide de rester à la tête de l’entreprise Nissan. Une erreur pour beaucoup, car ils estiment qu’il est impossible alors de diriger deux grandes entreprises à 10 000 km de distance l’une de l’autre. Plus tard, Ghosn sera accusé d’être tyrannique avec ses équipes en leur demandant trop de résultats. Trois employés vont tragiquement mettre fin à leur jour au technocentre de Renault à Guyancourt entre 2006 et 2007.

Une autre affaire fera grand bruit et va écorcher l’image de Carlos Ghosn au pays du soleil levant. C’est bien sûr les révélations sur le salaire du PDG chez Nissan. Un montant qui a scandalisé bon nombre de Japonais et qui a changé l’image de Carlos Ghosn.

Une fête qui fait débat

Tournant dans l’histoire du PDG, la fête de l’alliance Renault Nissan ayant eu lieu dans le château de Versailles en 2014. Une fête organisée le jour de l’anniversaire de Ghosn car selon ses anciens conseillers, le château n’était disponible qu'à cette date. Une soirée ayant fait polémique, suite aux révélations autour du prix exorbitant de l'évènement, 630 000 € entièrement payé avec l’argent de Renault Nissan.

Lors de cette fête anniversaire sensée fêter les 15 ans de l’alliance entre les deux constructeurs, Carlos Ghosn aurait invité 95 membres de sa famille et amis sur 150 invités au total.

Des finances douteuses

Pendant que Ghosn était aux manettes des deux sociétés, la direction aurait créé des entreprises au sein du groupe. De l'argent à ensuite été investi dans ces sociétés afin de développer des technologies dans le monde automobile. Selon un avocat présent dans le documentaire, Ghosn aurait fait cela à l’abri des regards des actionnaires des deux marques. Selon certains, l’argent du groupe injecté dans ces entreprises n’a pas servi au développement de technologies.

Le documentaire annonce que Carlos Ghosn aurait organisé des schémas pour détourner des fonds de manière importante pour acheter des villas, un yacht...

Le début de la fin

Petit à petit l’idée d’un complot se met en marche. Les instances dirigeantes de Renault ont commencé à évoquer une possible fusion entre les marques. Si chez Renault l’idée semble bonne, chez les japonais de Nissan, c’est autre chose. L'actuel PDG de Nissan, présent dans le documentaire affirme qu’il était contre la fusion mais toujours d'accord pour continuer l’alliance. C’est alors qu’un complot se serait alors organisé pour faire chuter Ghosn de la tête du groupe.

Après ces “révélations”, nous passons directement au 19 novembre 2018, jour de l’arrestation de Carlos Ghosn, accusé d’avoir utilisé l’argent de Nissan à des fins personnelles. Cette arrestation fait suite à une enquête interne de Nissan pour des activités frauduleuses de l’ancien PDG.

Ghosn dénonce ensuite la dureté de son incarcération “130 jours en isolement, cellule minuscule sans fenêtre, une douche deux fois par semaine et interrogé jour et nuit sans avocat, j’ai senti qu’il n’avait aucun désir de connaitre la vérité. J’étais l’otage d’un pays que j’ai servi pendant 17 ans”.

L’heure de l’évasion

Après sa libération sous caution et un suivi médiatique intense, le documentaire se transforme en vrai thriller et se concentre sur l’évasion de Carlos Ghosn du territoire japonais. Une évasion planifiée à l’avance par un membre des services spéciaux américain, Michael Taylor qui avec l’aide de militaires et d’expert de la sécurité privée aurait mis au point un plan d’évasion complexe.

Le jour de l’évasion nous avons, grâce au documentaire, un accès aux caméras de surveillance pour retracer tout le parcours de Ghosn et de ses complices. On peut donc suivre l’ancien PDG du moment où il quitte sa résidence au Japon à son arrivée au Liban en passant par cette fameuse histoire de la malle. Une longue partie du documentaire est consacrée à cette partie.

Une reconstitution a été faite où l’on voit l’acteur jouant le rôle de Carlos Ghosn rentrer dans une malle dans un hôtel et quitter ce dernier vers l’aéroport d’Osaka. La malle ne fut pas passée au scanner à rayons X puisque les complices de l’ancien PDG ont alors dit que la malle contenait des instruments de musique fragile ne pouvant pas passer sous ce scanner. La malle fut alors embarquée dans l’avion et c’est comme cela que Carlos Ghosn a pu quitter le territoire japonais.

Comme le procès de Carlos Ghosn n’a pas eu lieu on ne sait pas à l’heure actuelle s'il est coupable ou non. Comme précisé à la fin du documentaire, Interpole a émis une notice rouge pour l’arrestation de Carlos Ghosn. Les justices japonaises et françaises ont délivré un mandat d’arrêt contre lui pour malversations financières, abus de biens sociaux, blanchiment et corruption.

Carlos Ghosn quant à lui demeure fugitif au Liban et continue de clamer son innocence.