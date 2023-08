Un nouveau documentaire diffusé sur Apple TV+ dans le courant du mois examinera en profondeur la saga Carlos Ghosn. "Wanted : The Escape of Carlos Ghosn" traitera de son ascension chez Nissan, de ses multiples arrestations et de son audacieuse fuite au Liban, en s'entretenant avec des personnalités de premier plan, y compris Ghosn lui-même.

La saga a commencé le 19 novembre 2018, lorsque les autorités japonaises ont arrêté Ghosn et que les procureurs l'ont accusé de ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus. Il a été inculpé le 10 décembre 2018, lorsque la police l'a de nouveau arrêté sur la base d'allégations supplémentaires de minoration de ses revenus. Onze jours plus tard, il a été arrêté une troisième fois sur des allégations selon lesquelles il aurait rendu Nissan responsable de ses pertes d'investissement personnelles.

Il a déclaré son innocence dans un tribunal de Tokyo le 8 janvier 2019 et a quitté la prison sous caution le 6 mars 2019. Cependant, il a de nouveau été placé en détention lors de sa quatrième arrestation, le 4 avril. Selon les autorités, Carlos Ghosn aurait tenté de s'enrichir aux dépens de Nissan. Il a été libéré sous caution le 25 avril. Fin décembre 2019, il s'est évadé de son domicile et du pays ce qui a fait la une des journaux du monde entier.

Ghosn (ancien Président de l'alliance Renault-Nissan) a atterri au Liban, dont il est citoyen, et y réside depuis lors. Le pays a reçu un mandat d'arrêt d'Interpol à son encontre le 2 janvier 2020, mais il n'extrade pas ses citoyens.

Le documentaire Apple TV+ couvrira tout cela, avec des images et des interviews inédites. Mike Taylor, l'ancien béret vert qui a aidé Ghosn à s'enfuir, racontera sa version de l'histoire aux côtés de Ghosn et d'autres personnes. Les autorités japonaises ont condamné Taylor et son fils, Peter Taylor, à la prison pour leur implication.

Bien que Ghosn soit en fuite, il a vivement critiqué son ancien employeur. En 2021, il a déclaré que l'entreprise manquait de vision dans sa stratégie d'électrification, et il a récemment intenté une action en justice contre Nissan, réclamant plus d'un milliard de dollars à l'entreprise. Il accuse le constructeur automobile et d'autres personnes de diffamation et de fabrication de preuves.

"Wanted : The Escape of Carlos Ghosn" sera une série documentaire en quatre parties, qui sera diffusée sur l'Apple TV+ à partir du 25 août. Le documentaire est inspiré du livre Boundless écrit par les journalistes du Wall Street Journal Nick Kostov et Sean McLain. Il est produit par James Gay-Rees (Amy), Paul Martin (Formula 1 : Drive to Survive) et The Wall Street Journal Studios, et réalisé par James Jones (Chernobyl : The Lost Tapes).