Dans un communiqué de presse au sujet de ses ventes en 2022, Skoda a fait part de son intention de présenter les Superb et Kodiaq de nouvelle génération cette année, tandis que le crossover urbain Kamiq et la berline compacte Scala verront leur style évoluer. La marque du groupe Volkswagen a "d'autres projets" pour cette année, trois modèles 100% électriques devant être lancés avant 2026.

Les changements attendus sur la Skoda Superb

Déjà confirmée en versions berline et break, la quatrième génération de Skoda Superb (cinquième si vous comptez le modèle originel des années 1930 et 1940) sera conçue sur une évolution de la plateforme MAQ, que la nouvelle version de la Volkswagen Passat devrait également adopter. Les deux seront fabriquées à l'usine de Bratislava en Slovaquie mais la voiture badgée VW ne devrait être proposée qu'en break.

La nouvelle Skoda Superb a déjà été aperçue sur les routes.

Photos espion de la Skoda Superb 2023

16 Photos

Le Skoda Kodiak reste discret

La production d'une nouvelle Skoda Kodiak laisse penser que le nouveau Volkswagen Tiguan est sur le point d'arrivée étant donné que la génération actuelle du SUV allemand est arrivée sur le marché environ un an avant son équivalent chez Skoda.

Le Tiguan a été vu sur les routes avec une carrosserie plus imposante et arrondie et le Kodiaq a lui aussi été aperçu.

Galerie: 2024 Skoda Kodiaq photos espion

19 Photos

Des ventes en baisse en 2022

Et puisque nous mentionnons les ventes de Skoda au début de cet article, sachez que 2022 n'a pas été une très bonne année pour la marque. La demande a chuté de 16,7% avec 878 200 véhicules vendus. L'Octavia est resté le modèle phare de la marque malgré une chute de ses ventes de 29,7%, à 141 100 exemplaires. Le Kamiq occupe la deuxième place (96 300 véhicules, -20,3%) et la Kodiak (94 500 véhicules, -4,2%) la troisième.

L'unique modèle qui voit se ventes grimper et l'Enyaq, le SUV électrique ayant été vendu à 53 700 exemplaires (+20%). Sans surprise, les ventes de la Skoda Rapid se sont écroulées de 72,8% (17 300 véhicules) puisque le Groupe Volkswagen a décidé de mettre fin à la production dans l'usine russe de Kuluga.

Skoda a vendu 28 904 voitures en France en 2022. L'unique pays où les ventes de Skoda ont grimpé en 2022 a été l'Inde, avec une hausse de 127,7% des ventes. La marque compte étendre sa présence sur le continent asiatique en rejoignant le marché vietnamien avec Thanh Cong Motor Vietnam (TC Motor). Les premiers modèles sont attendus cette année dans le pays.