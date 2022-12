Depuis des années, on parle d'une nouvelle supercar chez Alfa Romeo et le moment semble venu de voir naître une digne héritière de la 33 Stradale et de la 8C Competizione. Mais avant cela, nous verrons sur la route une autre voiture de sport, avec les insignes Alfa Romeo et Zagato.

Tout juste dévoilée sur les réseaux sociaux par un teaser qui montre sa signature lumineuse à l'arrière et officialise son nom, l'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato est annoncée.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une Giulia à empattement court, ce qui suggère l'élimination des portes arrière au profit d'une carrosserie de coupé.

Un style Zagato

La forme des feux est également très intrigante. Une fine bande lumineuse à LED en forme de "U" inversée suggère un tout nouvel arrière pour la Giulia. Cette Zagato SWB, littéralement Short Wheelbase ou empattement court aura sans doute un aspect plus dynamique. Rappelons que la Giulia standard a un empattement de 2,82 mètres.

Le reste du style de l'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato reste un mystère, mais étant donné la précédente collaboration entre le constructeur italien et l'atelier milanais, il est facile d'imaginer une toute nouvelle carrosserie au design révolutionnaire, un peu comme ce qui s'est passé avec l'historique SZ dérivée de l'Alfa 75.

Avec un V6 ?

Même en l'absence de données officielles sur la puissance et les performances, il est possible d'imaginer que la nouvelle Giulia SWB Zagato pourrait être thermique en attendant l'arrêt des moteurs à combustion dès 2027. Ce modèle pourrait embarquer le moteur V6 2.9 litres bi-turbo d'une puissance de 510 ou 540 ch.

Ou en électrique ?

Certaines rumeurs parlent plutôt d'une éventuelle motorisation électrique, non prévue initialement pour la plateforme Giorgio, mais déjà adoptée par la Maserati Grecale Folgore qui utilise la même architecture.

Il n'y a actuellement aucune date officielle pour la présentation de l'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, mais nous savons que, selon les déclarations précédentes de Jean-Philippe Imparato, la voiture sera "très excitante, très exclusive et très chère".