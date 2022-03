C'est un nouveau Italie-Allemagne qui se joue, mais cette fois-ci sur le terrain des SUV avec le Maserati Grecale d'un côté et le Porsche Macan de l'autre. Le petit jeune venu d'Italie entre en piste pour affronter le "vétéran" allemand dans une confrontation très intéressante.

Le Grecale a un design plus moderne et bénéficie des dernières technologies et motorisations, mais cela sera-t-il suffisant pour défier l'un des leaders du segment des SUV sportifs de taille moyenne ? Nous allons le découvrir.

Style similaire, formule différente

Le Grecale et le Macan partagent un positionnement commun au sein de leur gamme, à tel point que nous pourrions les définir (improprement) comme les petits frères du Levante et du Cayenne. Ils ont des lignes similaires de SUV sportif avec une position surbaissée, mais leurs dimensions sont très différentes.

La Maserati est plus grande, à commencer par sa longueur de 4,86 mètres (+14 cm sur le Macan) et son empattement de 2,9 mètres (+9 cm). Comme le résume notre tableau ci-dessous, l'Italien est également plus large et plus grand que l'Allemand.

Cela se traduit par une plus grande habitabilité à bord et plus d'espace pour les bagages. Le Grecale offre une capacité minimale de 535 litres (570 litres dans la Trofeo V6), tandis que le Macan s'arrête à 458 litres.

Modèle Longueur Hauteur Largeur Empattement Volume de coffre Maserati Grecale 4,86 m 1,66 m 1,98 m 2,90 m 535 litres/n.a. Porsche Macan 4,72 m 1,62 m 1,93 m 2,81 m 458/1503 litres

Deux salons luxueux, mais le Grecale est plus technologique

À bord, les deux SUV mettent l'accent sur l'espace, le confort et l'élégance dans le choix de la sellerie. Le Grecale et le Macan offrent tous deux un bon degré de personnalisation pour créer des couleurs, des tissus et des matériaux sur mesure pour les sièges et les différents panneaux. Si sur ce plan, le match est pratiquement égal, côté technologique c'est différent.

La nouvelle Maserati dispose d'un combiné d'instruments entièrement numérique avec des graphiques configurables et un écran d'accessoires de 8,8 pouces surmonté de l'écran central d'infodivertissement MIA (Maserati Intelligent Assistant) de 12,3 pouces, le plus grand jamais installé sur une Maserati.

La Porsche dispose toujours d'un généreux écran de 10,9 pouces, mais l'instrumentation est classique avec trois sections circulaires, dont deux sont analogiques. Il y a cependant ceux qui préfèrent un choix plus minimaliste pour éviter les distractions au volant.

Dans tous les cas, les options proposées sont très similaires. En plus de la navigation et des fonctions de confort (comme la climatisation embarquée), les deux SUV permettent l'intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto (disponible en option sur le Macan).

Moteurs, Maserati en tête avec un V6 de 530 ch

En ce qui concerne les moteurs, là aussi, la comparaison penche en faveur de l'Italien. Le Maserati Grecale est propulsé par un 4 cylindres 2.0 litres à hybridation légère de 300 et 330 ch (450 Nm de couple pour les deux) et la Trofeo haut de gamme par un V6 3.0 biturbo produisant 530 ch et 620 Nm.

La gamme de Porsche Macan débute avec le moteur 2.0 quatre cylindres de 265 ch et se poursuit avec le V6 2.9 dans les versions S et GTS de 380 et 441 ch. Contrairement à la Maserati, qui utilise une boîte automatique à 8 rapports, le SUV allemand utilise une boîte automatique à double embrayage PDK à 7 rapports.

Si l'on analyse les versions les plus puissantes, le Grecale remporte le défi face à sa rivale grâce à une vitesse de pointe de 285 km/h (contre 272 km/h) et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes (contre 4,5 secondes).

Maserati Grecale, les moteurs

Moteur Puissance Couple 0-100 km/h Vitesse maximale 2.0 MHEV 300 ch 450 Nm 5,6 secondes 240 km/h 2.0 MHEV 330 ch 450 Nm 5,3 secondes 240 km/h V6 3.0 biturbo 530 ch 620 Nm 3,8 secondes 285 km/h

Porsche Macan, les moteurs

Moteur Puissance Couple 0-100 km/h Vitesse maximale 2.0 turbo 265 ch 400 Nm 6,4 secondes 232 km/h 2.9 V6 S 381 ch 520 Nm 4,8 secondes 259 km/h 2.9 V6 GTS 441 ch 550 Nm 4,5 secondes 272 km/h

Maserati Grecale Trofeo Porsche Macan GTS

L'électricité en route

Le SUV italien recevra également la version électrique Folgore avec une batterie de 105 kWh et un couple de 800 Nm.

Le même sort sera réservé à son rival. En vente depuis 2013, rappelons que l'actuel Porsche Macan a été renouvelé en 2021 et qu'un tout nouveau modèle construit sur la plateforme PPE développée avec Audi est attendu en 2023, ce qui donnera lieu au premier Macan électrique.