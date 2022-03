Après des mois d'annonces, de teasers, de photos espion et de dates de lancement repoussées, le voici qui se présente enfin : le Maserati Grecale !

Positionné dans la gamme Maserati sous le grand frère Levante, le Grecale est le nouveau SUV de luxe sportif de taille moyenne qui se voit non seulement redresser les ventes de la marque au Trident, mais aussi grappiller des ventes à celui qu'il a dans le viseur : le Porsche Macan. Pour cela, il peut miser sur des moteurs de 300 chevaux minimum et dépassant les 500 chevaux. Et même sur l'électrique avec un version zéro émission qui arrivera dès 2023 !

Comme un air de déjà vu

Le Maserati Grecale repose sur la même architecture que l'Alfa Romeo Stelvio, la plateforme Giorgio. D'où une production dans la même usine que son cousin, à Cassino. Pour autant, il est bien plus gros que son cousin du Biscione, avec 4,84 mètres de long (+1 cm en Trofeo), soit 16 cm de plus, et 8 cm de plus d'empattement à 2,90 m. Un Porsche Macan mesure lui 4,72 mètres.

Côté style, si l'on retrouve des éléments proches de la sportive MC20, il faut bien avouer que ce Grecale n'est pas très original. Attendu dirons nous. Avec une face avant qui n'est pas sans rappeler un Ford Puma ! À l'arrière, Maserati nous parle de feux en boomerang censés rappeler ceux de la Maserati 3200 GT.

On apprécie en revanche les nombreux petits ajouts de carbone ça et là au niveau de la carrosserie pour souligner les éléments "techniques", et qui ajoutent à la sportivité du véhicule. À noter que les versions Modena et Trofeo ont des voies arrière élargies de 34 mm par rapport à la version GT, des jupe et pare-chocs sportifs et des lamelles noires dans la calandre, remplaçant le chrome.

Écran total

À l'intérieur, Maserati entre dans une nouvelle dimensions, très moderne et toujours luxueuse, avec peu de boutons et pas moins de quatre écrans au total. On trouve un grand écran derrière le volant pour l'instrumentation, tandis qu'au centre du tableau de bord, deux écrans se superposent : l'un en haut de 12,3 pouces, et l'autre en dessous de 8,8 pouces qui sert notamment à la climatisation. Deux écrans sous une même dalle, à l'inclinaison différente, et avec les boutons de commande de boîte de vitesses automatique entre les deux.

Le quatrième "écran" est quand à lui celui de l'horloge centrale qui est désormais numérique. Enfin un cinquième écran tactile se trouve à l'arrière pour la commande de climatisation tri-zone.

Pour ce qui est du coffre, Maserati annonce pour son Grecale un volume de 535 litres pour les versions à hybridation douce, et 570 litres pour la version V6 Trofeo.

Trois versions différentes

Trois types de finition sont proposées sur le Maserati Grecale, pour trois styles différents. Ainsi le Grecale GT se présente en bronze mat, associé à des garnitures extérieures en chrome satiné, à une double sortie d'échappement et à des jantes en alliage de 19 pouces (20 ou 21'' en option). La sellerie en cuir noir de série et les inserts gravés au laser distinguent la finition GT à l'intérieur.

Pour ce qui est du Grecale Modena, il se reconnaît à sa couleur grise légèrement argentée, ses jantes de 20 pouces et ses garnitures en noir brillant et noir foncé. Dans l'habitacle, un motif graphique brodé et surpiqué s'étend sur le tableau de bord, les panneaux de portes et les sièges, tandis que le cuir peut être rouge foncé ou glace. Les inserts peuvent être en bois teinté gris.

Troisième finitions, le Grecale Trofeo et sa couleur de lancement jaune Giallo Modenese, avec de grandes jantes de 21 pouces, des garnitures en fibre de carbone sur les pare-chocs et les jupes latérales et un échappement sport. L'habitacle s'offre de la fibre de carbone également et du cuir perforé, lequel peut être noir avec des surpiqûres constrastantes.

À noter qu'une édition de lancement Prima Serie à la finition exclusive sera proposée

Deux versions du 4 cylindres essence...

Venons-en aux moteurs. De quel bois se chauffe ce Maserati Grecale ? Commençons par ceux qui se vendront sans doute le plus, deux motorisations mild hybrid, ou à hybridation douce, qui s'appuient notamment sur ce qui se fait déjà dans la Ghibli.

On retrouve donc une batterie 48 volts, un alternateur/moteur BSG (Belt Starter Generator) et un turbocompresseur électrique eBooster pour les bas régimes, le tout associé à un moteur quatre cylindres essence 2.0 litres.

Sur le Grecale GT, ce moteur propose 300 chevaux à 5750 tr/min et 450 Nm entre 2000 et 4000 tr/min. La vitesse de pointe est annoncée pour 240 km/h, et le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes.

Sur le Grecale Modena, ce même moteur se montre un peu plus puissant, avec 330 chevaux, toujours 450 Nm de couple mais sur une plage plus grande, jusqu'à 5000 tr/min. La vitesse de pointe est toujours de 240 km/h, le 0 à 100 km/h descend à 5,3 secondes.

... et le V6 3.0 litres biturbo !

Tout en haut de la pyramide des moteurs du Maserati Grecale, on trouve le V6 3.0 litres biturbo dédié à la version Trofeo, très lié au Nettuno monté sur la MC20. Ce nouveau moteur de 3000 cm3 qui sera fabriqué dans l'usine de Termoli se distingue du Nettuno de la MC20 par une lubrication à carter humide et la possibilité de désactiver le banc droit de cylindres dans certaines conditions, ce qui permet de réduire consommation et émissions.

Comme sur le Nettuno, on retrouve sur ce V6 3.0 litres deux bougies d'allumage pour chaque chambre de combustion (Twin Spark) et la technologie MTC (Maserati Twin Combusion). Tout cela donne un moteur qui délivre 530 chevaux à 6500 tr/min et 620 Nm de couple entre 3000 et 5500 tr/min. De quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et atteindre 285 km/h en pointe.

À noter que toutes les versions du Maserati Grecale sont dotés d'une transmission intégrale et d'une boîte automatique à 8 rapports. Seul le différentiel diffère sur chaque version.

Voir la fiche technique des versions du Maserati Grecale.

Un Maserati Grecale électrique !

Comme annoncé, le Maserati Grecale arrivera prochainement en version 100 % électrique baptisée Grecale Folgore. Il est prévu pour l'été 2023, mais on en sait désormais un peu plus sur le modèle. Utilisant une technologie 400 volts et une batterie de 105 kWh, on sait qu'il aura deux moteurs électriques et que son couple maximal sera de 800 Nm. On ne connaît en revanche pas encore la puissance.

Présenté dans une livrée spéciale couleur Rame Folgore, composée de pigments iridescents et de finitions éxtérieures cuivrées, il se chausse de jantes de 21 pouces au design très spécifique. La calandre aussi a été redessinée.

À l'intérieur, c'est par l'utilisation de l'Econyl, un nylon recyclé obtenu grâce par exemple à la récupération de filets de pêche dans la mer que cette version 100 % électrique se distingue.

