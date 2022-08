Une luxueuse berline avec des jantes à écrou central ? Voici qui est peu commun, et c'est ce que semble préparer Porsche. En effet, nos photographes espion, qui ne reculent jamais devant rien, ont immortalisé près du Nürburgring ce qui semblerait être la nouvelle Porsche Panamera Turbo GT.

Une appellation tout droit sortie de l'imaginatif service marketing de chez Porsche et inaugurée il y a quelques mois sur le Cayenne. Le Cayenne Turbo GT est le plus sportif de tous les SUV chez Porsche, et peut-être même de tous les SUV tout court.

La plus sportive de toutes les berlines ?

Tout comme le Cayenne donc, la Porsche Panamera aura le droit, avant un léger restylage, à une version Turbo GT qui embarquera un gros V8 4,0 litres bi-turbo dénué d'hybridation. Même si la Panamera Turbo S E-Hybrid restera la plus véloce avec 700 ch sous le capot, la Panamera Turbo GT devrait développer 640 ch, comme le Cayenne, mais bénéficier de réglages spécifiques la rendant encore plus sportive.

La Panamera resterait toujours à bonne distance de la très véloce Mercedes-AMG GT Coupé 63 S E-Performance et ses 843 ch, mais avec des trains roulants optimisés, un poids plus "contenu" et des réglages spécifiques, la berline venue de Stuttgart pourrait bien mettre à mal la Mercedes, même avec 200 ch de moins sous le capot.

Rendez-vous en 2023 ?

Le léger camouflage du prototype laisse penser que le kit aérodynamique sera assez léger mais plus marqué par rapport à une Panamera de base. Les boucliers, les jupes latérales et les jantes seront plus imposants, tandis qu'un aileron devrait prendre place au niveau de la malle arrière.

Pour le moment, Porsche n'a pas encore annoncé de date de sortie pour son modèle. La firme de Stuttgart se concentre pour le moment sur la présentation de la 911 GT3 RS qui aura lieu d'ici quelques jours.