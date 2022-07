Nous avons déjà aperçu la Porsche 911 GT3 RS de nouvelle génération à plusieurs reprises et nous savons que le travail de développement est sur le point de s'achever. Une nouvelle image teaser officielle en provenance de Stuttgart confirme que la nouvelle 911 haut de gamme s'apprête à faire ses débuts très bientôt. Porsche prévoit de dévoiler la voiture de sport le 17 août prochain !

Il n'y a pas beaucoup de texte accompagnant l'image de prévisualisation, mais, au moins, Porsche confirme ce la motorisation de la sportive. Sans surprise, il s'agira du moteur flat-six de 4,0 litres, qui développera "autour de 500 chevaux". Selon les rumeurs, le moteur atmosphérique développera 520 chevaux et sera capable de monter à 9500 tr/min.

"La nouvelle 911 GT3 RS a été optimisée pour une utilisation sur circuit, plus encore que ses prédécesseurs. Le moteur boxer quatre litres à six cylindres, spontanément réactif et à haut régime, d'une puissance d'environ 500 ch, s'est avéré idéal pour une utilisation sur circuit et lors de manifestations sportives en club ", commente Andreas Preuninger, directeur de la ligne de modèles GT chez Porsche. "C'est pourquoi nous nous sommes principalement concentrés sur les questions d'aérodynamique et de châssis lors du développement de la nouvelle 911 GT3 RS."

L'unique image teaser disponible nous montre un prototype de la nouvelle 911 GT3 RS sur ce qui semble être une section du Nürburgring. Nous avons déjà vu plusieurs voitures de test similaires et nous connaissons certaines des modifications visuelles par rapport à la 911 GT3. Par exemple, à l'avant, une paire d'ailettes verticales de chaque côté du pare-chocs sera ajoutée pour améliorer l'aérodynamisme. Sur le côté, la 911 GT3 RS reçoit des évents dans les ailes avant, un aérodynamisme supplémentaire derrière la roue avant et une prise d'air dans les ailes arrière.

Porsche affiche actuellement ses 911 GT3 et 911 GT3 Touring sur le marché français à 182 167 €. On peut s'attendre à ce que la 911 GT3 RS fasse grimper la facture au moins à 200 000 €.