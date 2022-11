Certains en ont rêvé, d'autres ont eu la chance de les conduire ou de les posséder. En revanche, la triste vérité, c'est que certains modèles ne sont plus vendus et qu'il est difficile d'imaginer qu'ils reviennent de sitôt.

C'est alors un phénomène de nostalgie qui s'empare de nous et qui, attention, ne concerne pas seulement les sportives ! Certaines voitures, plus communes, sont devenues iconiques pour leur esprit et l'histoire qu'elles véhiculent. GoShorty, une compagnie d'assurance britannique, a tenté d'analyser scientifiquement ce phénomène de nostalgie en établissant un classement des modèles qui "manquent le plus" aux amateurs de belles (ou de moins belles) mécaniques.

Les Américains sont-ils les plus nostalgiques ?

Pour l'étude, les chercheurs ont analysé les volumes de recherche Google et le nombre de hashtags sur Instagram et TikTok relatifs à certains des modèles qui ont quitté le marché ces dernières années. En rassemblant les données, ils ont établi un indice de 1 à 10, où 10 indique que la voiture possède une belle cote de popularité.

Dodge Viper

La première place est occupée par la Dodge Viper, la légendaire voiture de sport américaine produite de 1991 à 2017, qui a toujours été reconnaissable à ses énormes moteurs V10 (la dernière génération possédait un V10 8,4 litres de 649 ch).

On retrouve également dans le trio de tête la Honda S2000, l'un des roadsters les plus appréciés des années 2000 et qui a pris sa retraite en 2009. Enfin, sur la dernière marche du podium, nous retrouvons la Mazda RX-7, la voiture avec un moteur rotatif la plus vendue de l'histoire.

Les dix premières

Recherches mensuelles sur Google Hashtags sur Instagram Hashtags sur TikTok Points Dodge Viper 345 667 369 652 161,9 millions 9.45 Honda S2000 308 583 562 063 132,6 millions 9.45 Mazda RX-7 171 000 552 107 760,9 millions 9.32 Mazda RX-8 352 500 252 043 132,6 millions 9.12 Fiat Uno 235 583 265 685 191,3 millions 9.05 Ford Escort 685 500 278 807 68,2 millions 8.85 VW Coccinelle 318 750 444 499 67,1 millions 8.84 Ford Focus RS 234 750 326 263 75,9 millions 8.57 Ford Falcon 101 875 243 934 123,8 millions 7.69 Toyota MR2 264 333 160 001 45,1 millions 7.42

Les modèles les plus récents

L'étude porte également sur les modèles qui ont quitté le marché au cours de l'année 2022. Nous trouvons à la première place la Nissan GT-R, qui domine clairement ses rivales avec plus de 1,1 million de recherches sur Google chaque mois et 2,1 milliards de vues totales sur TikTok.

Nissan GT-R T-Spec

Le Top 10