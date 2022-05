La Nissan GT-R que nous connaissons actuellement est plus ancienne que la 370Z récemment remplacée par le nouveau Z. La GT-R actuelle est arrivée en 2007 et elle devrait bientôt disparaître du catalogue de la marque.

Nissan travaille sur une nouvelle génération, une nouvelle génération qui reste encore assez mystérieuse puisque la marque n'a pas encore donné d'indices la concernant. Dans le même temps, nos photographes espion n'ont pas encore surpris de prototype.

La génération encore d'après déjà dans les cartons ?

En revanche, il semblerait que la marque ait un petit coup d'avance sur non pas la prochaine génération, mais sur encore celle d'après. En effet, d'après le directeur des opérations de la marque, Ashwani Gupta, "il y aura un changement radical à un moment donné" a-t-il confirmé à nos confrères de Top Gear.

"Je pense qu'il est trop tôt pour dire quand, mais il est certain qu'une GT-R électrique verra le jour". Toutefois, Nissan souligne que la technologie n'est pas encore prête pour une application sur ce type de voiture. Il en va de même pour le Z : "Actuellement, lorsque nous faisons toutes les simulations d'électrification sur ces voitures, nous ne trouvons pas la bonne technologie pour définir ce qu'est le Z et ce qu'est la GT-R. Et au final, ces deux-là ne sont pas des voitures ordinaires, elles représentent aussi notre culture."

Ashwani Gupta a poursuivi en décrivant le Z et la GT-R comme étant respectivement "la belle et la bête", les deux voitures ayant un rôle bien distinct dans la gamme. Notre protagoniste a aussi souligné que leur positionnement ne changera pas, signifiant ainsi qu'une supercar sera toujours au sommet de la hiérarchie chez Nissan.

La R35 quitte peu à peu le catalogue

Les carnets de commande de la GT-R au Japon ont été officiellement fermés pour l'année-modèle 2022. On ignore pour l'instant si elle reviendra en 2023. Pour rappel, en Europe, la GT-R a déjà disparu du Vieux Continent en raison de la nouvelle règlementation concernant les émissions sonores. En Australie aussi la GT-R n'est plus disponible, mais pas pour les mêmes raisons, puisqu'elle ne répond plus aux nouveaux tests de sécurité en vigueur.

La situation du nouveau Z est également un peu compliquée, car son lancement au Japon a été repoussé à l'été en raison de problèmes d'approvisionnement. Elle était censée arriver sur son marché local en juin. En Europe, nous n'aurons pas ce problème, puisque pour des raisons de normes anti-pollutions, ce modèle n'arrivera pas chez nous. En tout cas pas par les distributeurs officiels.