Nissan bientôt à la conquête de l'espace ? Teledyne Brown Engineering, une société d'ingénierie aérospatiale qui travaille en étroite collaboration avec la NASA, a dévoilé le projet d'un rover lunaire qui sera construit en partenariat avec Sierra Space et Nissan.

Bien que l'on ne sache pas encore quand nous le verrons en action, le véhicule pourra transporter des astronautes et des équipements lors du prochain voyage prévu par la NASA sur la Lune.

Les détails du projet

Selon les détails du partenariat, la société américaine en charge du projet fournira l'ingénierie, la fabrication et la création du moteur pour le véhicule. Sierra Space travaillera sur le logiciel de vol et les dispositifs de communication et de navigation.

Nissan apportera son expertise sur les technologies de conduite autonome et sur les systèmes d'aide à la conduite. Le rover sera capable de transporter jusqu'à 500 kilos de matériel et deux astronautes, le tout en pouvant évoluer sur la surface lunaire et s'affranchir de pentes d'au moins 15 degrés. Le véhicule sera électrique et pourra fonctionner à des températures allant de 138° C à -173° C.

En route vers la Lune

Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous ne savons pas quand le rover lunaire sera réellement opérationnel. Le programme Artemis vise à amener "la première femme et le prochain homme" sur la Lune d'ici 2025, mais les premières missions n'intègreront pas de véhicule.

Les constructeurs automobiles s'intéressent depuis longtemps aux missions spatiales et lunaires. Par exemple, au printemps 2021, Hyundai a dévoilé le TIGER X-1, un robot-coursier capable de traverser n'importe quel terrain de manière autonome pour secourir des personnes blessées ou transporter du matériel.

L'un des projets les plus scientifiques est toutefois celui de Honda. La marque japonaise a lancé un programme de recherche avec l'agence spatiale japonaise (JAXA) pour créer un système d'énergie renouvelable sur la Lune. Honda travaille également sur des fusées destinées à alimenter des satellites en orbite autour de la Terre.