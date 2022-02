Vous aimez l'odeur de votre nouvelle Nissan ? Voici la personne chargée de mettre au point les odeurs à bord des Nissan.

Il s'agit de Ryunosuke Ino. C'est un "smellmaster", ou plus précisément, un expert technique de la qualité de l'air à l'intérieur des véhicules ou, oui, un ingénieur des odeurs. Bien qu'il reconnaisse que son travail n'est pas connu de beaucoup de gens, il fait partie intégrante de l'expérience agréable de votre nouvelle voiture.

Dans la vidéo ci-dessus, Nissan nous montre de plus près comment Nissan ajuste l'odeur des voitures neuves. La vidéo est en japonais, mais vous pouvez activer le bouton "CC" pour lire les sous-titres et comprendre ce que c'est que d'être le maître des odeurs.

Être un "smellmaster" n'est pas une tâche facile. La préparation de Ryunosuke commence un jour avant, car il doit éviter de manger des aliments aux odeurs puissantes comme l'ail.

Une fois assis et dans la même position que le client, Ryunosuke vérifie chaque partie de la voiture. Il se concentre sur le pare-soleil, la boîte à gants et toutes les parties de la voiture qui s'ouvrent et se ferment, car elles peuvent retenir différentes odeurs. Il est également important de vérifier chaque composant, car les matériaux varient parfois à l'avant et à l'arrière.

Selon Ryunosuke, Nissan a fixé des normes élevées en ce qui concerne l'odeur des voitures neuves. Si jamais cette norme n'est pas respectée, il doit trouver l'origine de cette odeur, vérifier les informations fournies par le fournisseur et analyser les matériaux. Dans certains cas, le matériau doit être changé.

Ryunosuke peut définir la norme mondiale en matière d'odeur pour Nissan, mais elle peut encore varier d'une région à l'autre, en fonction des préférences des clients. Nous avons déjà rencontré Peter Karl Eastland, l'ingénieur en odeurs de Nissan Europe.

Avant de dire que n'importe qui peut faire le travail de Ryunosuke et d'Eastland, sachez que Nissan a un test de certification pour la reconnaissance des odeurs. Mais il faut bien avouer que c'est un job cool.