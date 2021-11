Les rumeurs concernant la prochaine génération de Nissan GT-R vont bon train, avec des informations parfois contradictoires, entre maintien de l'ancienne plateforme, abandon du V6 ou encore arrivée d'un nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable. Néanmoins, le principal intéressé, à savoir Nissan, ne s'est pas encore prononcé de manière officielle au sujet de sa future supercar et les quelques informations distillées sont encore rares.

Il y a quelques mois, Nissan a indirectement confirmé la prochaine génération de GT-R via sa filiale australienne, en retirant la génération actuelle du catalogue australien pour des raisons de normes de sécurité, tout en précisant que cette "disparition" ne serait que temporaire et qu'il ne s'agissait pas de la "fin de l'histoire de la GT-R en Australie".

Mais l'information la plus importante à ce jour concernant la remplaçante de la R35, c'est le patron de Nissan, Makoto Uchida, qui nous la donne, lors d'un entretien avec nos confrères du magazine Autocar. Sans entrer dans les détails, Makoto Uchida a confirmé que l'équipe qui est en charge du "projet GT-R" étudiait actuellement "la possibilité d'électrifier la voiture".

La Nissan GT-R50 by Italdesign inspirera-t-elle la génération R36 ?

Pour autant, cela ne confirme pas le fait que Nissan proposera une GT-R électrifiée à l'avenir, comme le confirme le dirigeant : "Que nous options pour un système d'électrification, ou non, dans tous les cas nous obtiendrons le niveau de puissance nécessaire". Quel que soit le scénario, Makoto Uchida a confirmé que la future génération de GT-R reposera sur une nouvelle plateforme, contrairement à la dernière 400Z qui se base sur la plateforme retravaillée de son aînée, la 370Z.

Quelle que soit sa motorisation, la future GT-R "doit être la voiture la plus rapide de segment. Elle doit être aussi faite pour la piste, tout en bénéficiant des technologies les plus avancées. Mais cela ne veut pas dire qu'elle doit être électrique". En revanche, si Nissan renonce à l'électrification, il y a fort à parier que la GT-R R36 ne soit pas vendue en Europe, comme la nouvelle Nissan 400Z, pour les raisons que nous connaissons tous.

Difficile de savoir quand la nouvelle Nissan GT-R pointera le bout de son nez et remplacera la génération R35 âgée désormais de 14 ans. Lorsqu'elle sera présentée, "attendez-vous à quelque chose de très musclé", comme l'a affirmé la patron de la marque, tout en ajoutant que "les ingénieurs étaient capables de réaliser encore beaucoup de choses en termes de puissance". Dans sa version la plus puissante, le V6 3,8 litres bi-turbo VR38DETT développe 710 chevaux et 780 Nm au sein de la redoutable GT-R50 by Italdesign.