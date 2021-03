Eh bien, c'était inattendu ! Nous savions depuis un certain temps que Nissan préparait une version de production de son concept-car Z Proto. Nous savions également que la version de production ne serait pas très différente du concept. Félicitations à Nissan pour avoir gardé le mystère sur le développement de la Z.

Un post Instagram de Nissan Arabia vient d'être publié, et il est à conserver. Nous n'avons pas d'informations sur le lieu et, pour des raisons évidentes, nous n'avons pas la confirmation officielle qu'il s'agit de la nouvelle Nissan Z de production. Cependant, il n'y a aucune raison de croire que ce n'est pas la nouvelle voiture de sport en chair et en os, capturée à la fois en vidéo et en photos, à l'intérieur et à l'extérieur. En bref, voici la nouvelle Z, et n'oubliez pas de cliquer sur toutes les images de ce post IG. Il y en a pas mal.

Honnêtement, nous n'avons aucune idée de la durée pendant laquelle ce post Instagram restera actif, alors plongez-y tant que c'est chaud. La vidéo détaille l'extérieur de la soi-disant 400Z, tandis que les photos nous donnent un meilleur aperçu du nez, de la queue, et surtout de l'intérieur. À l'extérieur, nous pouvons voir qu'elle est très proche du concept.

Il en va de même à l'intérieur, où l'on retrouve la même disposition numérique que sur le Z Proto. Le modèle de série semble avoir un peu plus de plastique, et les trois jauges situées en haut du tableau de bord sont dans un boîtier légèrement différent. De plus, cette voiture est équipée d'une transmission automatique, mais nous pensons qu'une transmission manuelle sera disponible. En ce qui concerne le moteur, la Z devrait être équipée du même V6 3,0 litres biturbo que l'Infiniti Q60 Red Sport.

Il développe 400 chevaux, mais une récente apparition de la Z Proto dans Project Cars 3 suggère que la puissance pourrait être plus proche de 450 chevaux (336 kW).

Comme mentionné précédemment, il s'agit d'une fuite importante et nous ne serions pas surpris de voir le post Instagram disparaître à mesure que la nouvelle se répand. Cependant, le fait de voir un véhicule aussi soigné, habillé de plastique et apparemment en attente d'expédition, suggère qu'une révélation en bonne et due forme pourrait être proche.

Si l'on en croit nos précédentes expériences avec les véhicules de préproduction Nissan et ce que nous voyons ici, la révélation complète de la nouvelle Z, qu'elle s'appelle 400Z ou autre chose, pourrait intervenir dans quelques semaines seulement.