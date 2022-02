Voilà qui est fait. Nissan présente aujourd'hui une nouvelle version de son Juke et elle est hybride. Le constructeur promet une réduction des émissions et des consommations (jusqu'à 20% en cycle mixte), tout en offrant de meilleures performances grâce à l'apport de l'énergie électrique.

"L'introduction du nouveau Juke hybride cet été sera un autre ajout clé à la gamme électrifiée de Nissan. Nous sommes au milieu d'une offensive de produits électrifiés qui met l'accent à la fois sur l'efficacité écologique et le plaisir de conduire", a déclaré Arnaud Charpentier, vice-président régional, stratégie produit et prix, région Nissan AMIEO.

Le groupe motopropulseur hybride est issu de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il est composé d'un moteur à combustion interne 1.6 L de 69 kW (94 ch) pour 148 Nm de couple et d'un moteur électrique produisant 36 kW (49 ch) et 205 Nm de couple. Le démarreur/alternateur de 15 kW, l'onduleur et la batterie refroidie par eau de 1,2 kWh ainsi que la boîte de vitesses à crabots (également utilisée par les Renault Mégane, Clio et Captur E-Tech) ont été fournis par Renault.

Nissan explique dans son communiqué que pour "réduire les frottements, cette boîte de vitesses utilise des embrayages à crabots au lieu des anneaux de synchronisation classiques pour passer les 4 vitesses "ICE" et les 2 vitesses "EV". De plus, pour réduire la friction, cette boîte de vitesses n'utilise pas d'embrayage. Tous les démarrages du véhicule sont 100% électriques, et les 2 moteurs EV sont utilisés en combinaison pour synchroniser les vitesses, ce qui permet une accélération douce, connectée et réactive."

Le Nissan Juke Hybrid est équipé d'un sélecteur de mode de conduite permettant de passer du mode Eco aux modes Normal et Sport. Ces modes de conduite influent sur la direction, la climatisation et la réponse de la pédale d'accélérateur. Ils modifient également le freinage régénératif et donc l'état de charge de la batterie.

Tout comme la Leaf, le Juke Hybrid bénéficie aussi du système e-Pedal. Celui-ci permet de contrôler la progression de la voiture avec la seule pédale d'accélérateur. Lorsque le pied est levé de la pédale d'accélérateur, la voiture va ralentir jusqu'à atteindre 5 km/h. Un freinage au pied est nécessaire pour obtenir un arrêt complet.

Le constructeur japonais a aussi apporté des modifications à la carrosserie pour optimiser l'efficacité aérodynamique de son modèle. Par exemple, la calandre présente une zone d'ouverture plus petite. Sous le pare-chocs, des modifications ont été apportées pour améliorer le flux d'air et "un obturateur de calandre a été ajouté pour ajuster automatiquement le flux d'air en fonction des besoins de refroidissement".

Nissan explique également avoir reprofilé le spoiler arrière et remodelé les becquets de pneus sur le devant des roues. Enfin, l'essieu arrière a "gagné une couverture qui lisse le flux d'air sous la voiture".

Il a également introduit de nouvelles jantes de 17" (également disponibles sur les versions thermiques) ainsi que des jantes aérodynamiques de 19" dérivées de la Nissan Ariya. Quelques changements ont également été apportés à la partie arrière et le coffre a perdu 68 litres pour atteindre 354 litres et pour y loger la batterie de 1,2 kWh. Le Nissan Juke Hybrid devrait arriver cet été.