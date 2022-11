Porsche a choisi le Salon de l'auto de Los Angeles 2022 pour présenter sa 911 sur le thème du rallye. Baptisée Dakar, elle rend hommage à l'héritage de la société en matière de courses tout-terrain, et elle est même disponible avec une finition extérieure bicolore spéciale dans le style de la livrée classique de Rothmans.

Évidemment il n'est plus question de mettre la marque de cigarettes en avant sur cette 911 Dakar, donc c'est désormais écrit "Rough Roads", "routes difficiles" en anglais. Mais au-delà de cette illusion, cette peinture s'avère vraiment spéciale, non seulement par son apparence mais aussi par la façon dont elle est appliquée sur la voiture.

Lors d'un entretien avec Porsche au salon de l'automobile de Los Angeles, nous avons appris qu'il fallait environ 34 heures au total pour réaliser ce traitement bicolore. Il fait partie du Pack Design Rallye, et comprend également des rayures étendues qui sont prises en charge par Porsche Exclusive Manufaktur.

Galerie: Porsche 911 Dakar 2023

29 Photos

Tout commence par une carrosserie de 911 peinte en blanc, qui est recouverte d'une couche transparente et poncée. La voiture est masquée et préparée pour la couche initiale de peinture bleu gentiane métallisé, qui est appliquée manuellement. Une fois que tout est sec, le masquage est retiré et la première des deux couches supplémentaires de vernis est pulvérisée. Selon Porsche, ce processus prend environ 7,5 heures.

Retour sur l'histoire de la 911 Dakar : Porsche 911 Dakar : les précurseurs, de la 911 Monte-Carlo à la 959

Une fois que tout est sec, la carrosserie de la 911 Dakar est envoyée à la chaîne de production pour être assemblée, mais ce n'est pas la fin du processus spécial. La 911 terminée est ensuite envoyée à la Porsche Exclusive Manufaktur pour le processus de pelliculage. Cette opération nécessite le démontage partiel de la carrosserie, ce qui ajoute 8,5 heures supplémentaires au processus. Une fois la voiture remontée, elle est soumise à une inspection finale puis recouverte pour être transportée chez le concessionnaire.

L'extérieur au fort goût rétro est le point fort du Pack Design Rallye, qui ajoute 26 280 € au prix de base de 226 689 euros de la 911 Dakar. Ce pack comprend également des sièges noirs avec des ceintures de sécurité Shark Blue et des garnitures Ceramica, mais on peut imaginer que la majeure partie du coût est imputable à la complexité de la peinture.

Bien entendu, la 911 Dakar ne se contente pas de ressembler à une Safari classique. Porsche a modifié les réglages de la suspension et l'a rehaussée de deux pouces, qui passent à un peu plus de trois pouces lorsque le système de levage électronique est activé. Elle est chaussée de pneus tout-terrain Pirelli Scorpion spécialement conçus pour la 911 Dakar, et à l'arrière, on retrouve le même moteur six cylindres à plat biturbo de 480 chevaux que celui de la 911 GTS.