Vous l'avez sans doute remarqué, presque partout en France, l'hiver s'est installé. Les prévisions ne vont pas aller en s'arrangeant puisqu'une période de grand froid est prévue sur tout le pays cet hiver.

Il est donc primordial de vous préparer en amont pour passer l’hiver dans les meilleures conditions, et il en va de même pour votre voiture. Découvrez donc une petite liste de ce qu'il est préférable de faire afin de protéger votre véhicule dans les meilleures conditions et d'être plus tranquille en cas de conduite sur sol gelé où enneiger.

Les vérifications d'usage

Ces vérifications doivent en réalité être effectué à n'importe quel moment de l'année. À l'entrée de l'hiver, il est donc important de vérifier les points sensibles de votre voiture.

Vérifiez l'huile, le liquide de refroidissement, la pression des pneus et vérifiez aussi que toutes les ampoules fonctionnent. Les freins aussi sont un point sensible en hiver avec le gel et la neige. Les distances de freinage s'allongent, c'est pourquoi il est préférable de vérifier les freins pour ne pas empirer la situation.

Les pneus en hiver

C'est un réflexe que beaucoup de Français ont désormais adopté à l'entrée de l'hiver : le passage des pneus été aux pneus hiver. Cela ne vous a sans doute pas échappé, le gouvernement a imposé dans certains départements l'installation de pneus neige à une certaine période de l'année.

Il est primordial d'avoir de bons pneus pour passer l'hiver. Pour encore plus de sécurité, pensez à vous équiper aussi de chaînes ou de chaussettes en cas de phénomènes météorologiques plus "extrêmes".

Les problèmes de batterie

C'est bien connu, la partie de votre véhicule qui souffre le plus en hiver, c'est la batterie. Cela est dû notamment au démarreur.

En effet, ce dernier consomme plus d'énergie pour faire tourner le moteur, car l'huile devient plus épaisse lorsque les températures sont très basses. Pour tester votre batterie, rien de plus simple, munissez-vous d'un multimètre.

La carrosserie

Si vous tenez à votre véhicule, il faudra faire attention à d'éventuels problèmes de carrosserie dus au sel utilisé pour dégivrer les routes. En effet, si votre carrosserie présente des bosses ou des égratignures, le sel pourrait créer des taches de rouille à ces endroits.

Plusieurs solutions s'offrent à vous : réparer où retoucher les zones concernées, ou alors nettoyer régulièrement ces partis à l’aide d’un nettoyeur haute pression, sans oublier les bas de caisse et les passages de roues.

La trousse de "premier secours"

Pour mettre toutes les chances de votre côté et ainsi vous mettre à l'abri des ennuis, nous vous conseillons de mettre dans votre véhicule une trousse d'urgence. Cette dernière pourrait contenir des ampoules de rechange ainsi que des fusibles, des câbles de démarrage et une sangle de remorquage. Et si vous voulez parer à toutes les éventualités, ajoutez-y une paire de gants de rechange, des chaufferettes pour les mains, ainsi qu'une couverture.

Il n'y a pas de secret, en hiver, vous pouvez prendre toutes les précautions possibles, la conduite sur neige reste plus dangereuse que la conduite sur route sèche lors d'une belle journée d'été. Pour éviter un problème quelconque, la meilleure chose à faire reste de conduire doucement et prudemment.