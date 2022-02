Motorsport Network annonce que sa division d'événements automobiles haut de gamme, Canossa Events, a conclu un partenariat à long terme avec RM Sotheby's, la plus grande maison de vente aux enchères de voitures de collection au monde.

Dans le cadre de ce nouvel accord, RM Sotheby's devient le principal sponsor et partenaire officiel des ventes aux enchères de tous les événements organisés dans le monde. Ce nouveau partenariat a débuté avec le Palm Beach Cavallino Classic, qui a fêté son 31e anniversaire le week-end dernier.

Ce n'est pas la première fois que Canossa Events et RM Sotheby's collaborent. La maison de vente aux enchères soutient depuis de nombreuses années le Modena Cento Ore, l'un des événements de sport automobile les plus exclusifs et les plus populaires d'Europe. Aujourd'hui, le partenariat s'élève à un niveau mondial, car Canossa étend sa présence en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Ainsi, sous la direction de M. Canossa, l'événement Cavallino Classic s'est étendu en Italie avec le Cavallino Classic Modena et le Cavallino Classic Middle East en décembre 2022.

Pour rappel, Canossa Events a été fondé en 2010 et est synonyme d'excellence en matière d'événements itinérants. L'entreprise organise plus de 250 événements par an, dont la légendaire Modena Cento Ore, une course sur route de cinq jours chronométrée et de régularité dans l'esprit des anciens Giro d'Italia et Tour de France.

Canossa est surtout connu pour ses rallyes de voitures classiques et ses événements de tourisme supercar qui mêlent voitures de collection, hospitalité de classe mondiale et aventures sur route dans certains des paysages les plus pittoresques du monde en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. La société a des bureaux à Milan, Greenwich, Connecticut et Dubaï.

Luigi Orlandini, président et directeur général de Canossa et Cavallino, déclare : "Je suis très heureux d'annoncer notre nouveau partenariat avec la maison de vente aux enchères de premier plan RM Sotheby's. Nous sommes amis et partenaires depuis dix ans à Modena Cento Ore. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes passions et je ne vois pas de meilleur moyen de développer notre amitié qu'avec Cavallino Classic".

Gord Duff, responsable mondial des ventes aux enchères chez RM Sotheby's, ajoute : "Nous sommes ravis d'avoir formé un partenariat à long terme avec Canossa et son portefeuille d'événements spectaculaires. RM Sotheby's est une marque de luxe et nous choisissons de nous allier aux meilleurs du secteur et à des personnes qui partagent notre amour et notre enthousiasme pour le hobby des voitures de collection. Canossa a une réputation mondiale d'excellence et nous sommes fiers de nous associer à eux et de contribuer à améliorer l'expérience des participants à tous leurs événements automobiles. "