Avec un prix de 11 millions d'euros, la Bugatti La Voiture Noire était la nouvelle voiture la plus chère lors de son lancement en 2019 - avant d'être détrônée par la Rolls-Royce Boat Tail en 2021.

Outre le fait qu'elles soient réservées au 1 % de la population mondiale, ces supercars onéreuses ont un point commun : vous ne les verrez que très rarement à l'air libre. Et a priori encore moins sur une piste d'accélération. C'est pourtant bien là que la Bugatti La Voiture Noire a été vue et immortalisée, elle qu'on aurait pu penser qu'elle resterait cachée dans une collection privée.

C'est à l'occasion d'un événement réservé à des propriétaires des hypercars les plus rares, le Supercar Owners Circle qui s'est déroulé début septembre 2022 en Croatie, que celle qui rend hommage à la une voiture qui a disparu pendant la Seconde Guerre Mondiale, a pris part à des tests d'accélération.

Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une piste de dragster, ces supercars ont fait un passage sur une section fermée et confinée d'une route. Parmi les participants à l'événement figurent la Bugatti La Voiture Noire, l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro, la Pagani Huayra R et la Zenvo TSR-S de Tim.

Il n'existe qu'une seule Bugatti La Voiture Noire dans le monde, et c'est elle qui se présente aux yeux des simples mortels. C'est une véritable chance de pouvoir voir la voiture en action et que son propriétaire, qu'on pensait d'abord être Ferdinand Piëch puis Cristiano Ronaldo, ne la laisse pas dans une pièce climatisée à l'abri des regards.

On se souvient d'ailleurs que la voiture (noire) avait également été surprise dans les rues de Zurich, en Suisse. C'est d'ailleurs là-bas que cette Bugatti unique est immatriculée.

La plupart des accélération effectuées sur la piste étaient des courses en solo, mais il y a un match au milieu de la vidéo de 29 minutes de Shmee. Il s'agit d'une course de vitesse entre une Bugatti Chiron et une Rimac Nevera à la 18e minute.

En l'absence de chronomètres et d'images au bout de la ligne, il est difficile de savoir qui a gagné ce match, mais il semble que l'hypercar électrique ait eu le dessus. Quel que soit le vainqueur, Mate Rimac, PDG de la toute nouvelle société Bugatti-Rimac, est définitivement le gagnant.