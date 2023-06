Les espions de Motor1 ont pu mettre la main sur l'Audi RS6 rénovée pour la première fois pendant que le break sportif était testé sur et autour du Nürburgring. Cela peut sembler plus ou moins la même chose que la version antérieure mais comme le dit le dicton, le diable est dans les détails. Les ailes avant ont été encore élargies pour incorporer des lattes verticales. On ne sait pas s'ils sont là à des fins aérodynamiques ou pour refroidir les freins, mais le fait est qu’elles n’existent pas sur le modèle actuel.

Galerie: Audi RS6 GTO concept

6 Photos

Lorsque l’on observe l'arrière, le becquet de toit est plus gros qu'auparavant et semble être une adaptation du concept sauvage RS6 GTO (voir ci-dessus). En fait, ce modèle unique dévoilée fin 2020 pour célébrer les 40 ans de Quattro avait également des ailes avant ventilées. Ailleurs, la calandre semble un tantinet plus petite qu'avant, à moins que le camouflage ne nous joue des tours. Les deux pare-chocs ont été mis à jour, les nouveautés les plus évidentes étant les prises d'air avant remodelées et les réflecteurs rouges horizontaux à l'arrière.

Fini le V8 mais pas de quatre cylindres à l’avenir

En ce qui concerne les roues, le prototype utilise les alliages massifs que nous avons vus sur la RS6 Performance (voir ci-dessous) présentée en novembre dernier avec un V8 amélioré développant 621 chevaux et 850 Newton-mètres de couple. Les roues de 22 pouces sont réduit de 20 kilos combinés par rapport à un ensemble conventionnel de la même taille grâce à un processus de haute technologie. Tout comme la Performance, il y a de fortes chances que ce prototype ait des freins en céramique.

Fini dans ce qui semble être la couleur Nardo Grey signature d'Audi Sport, le véhicule d'essai avait un arceau de sécurité complet que vous ne trouverez évidemment pas sur le modèle de production. Ce lifting à venir sera probablement la dernière mise à jour de l’RS6 Avant entièrement alimentée par un moteur 100 % thermique, car Audi a déjà annoncé que le modèle de nouvelle génération serait un hybride rechargeable.

On ne sait pas s'il conservera le V8 ou si il se contentera d’un V6, mais soyez assuré qu'il n'obtiendra pas un quatre cylindres car la marque de luxe allemande a exclu de faire des voitures RS avec une telle motorisation.

Pendant ce temps, la RS6 de la génération actuelle mise à jour devrait arriver en 2024, après qu'Audi ait rénové l'A6 Avant standard, la robuste A6 Allroad et la puissante S6 Avant.