Selon le calendrier de Porsche, la présentation de la nouvelle Porsche Panamera est imminente. Du moins, si l'on se fie aux photos-espionnes de modèles bien avancés dans leur phase de test ou encore aux teasers que la marque elle-même a publiés (comme l'intérieur de la Panamera 2024).

Mais avant d'analyser ce que proposera cette troisième génération du grand coupé de Porsche, ce que nous aurons le temps de faire, nous voulons aujourd'hui nous pencher sur les origines du modèle qui, du moins dans son concept, remontent aux années 1950.

Aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'une Porsche propose un concept plus pratique et confortable, loin des voitures de sport qui ont marqué le tempérament de la marque. Mais imaginez ce qu'il en était lorsque Porsche a dévoilé la première génération de la Panamera à Shanghai en avril 2009. Et elle avait déjà brisé la glace quelques années plus tôt avec le Cayenne !

La Type 530 : la première graine de la future Panamera



Porsche a récemment fêté son 75e anniversaire. Et aujourd'hui, dans notre tour d'horizon de l'histoire du grand coupé allemand, nous remontons aux origines de la marque, pour nous souvenir de ce qui pourrait être le premier ancêtre de la Panamera : la Porsche Type 530.

Au plus fort du succès de la 356, Porsche commence à envisager la possibilité de développer de nouveaux modèles, et pas seulement des voitures de sport comme le Roadster Type 540. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de créer une voiture confortable à quatre places, la Type 530.

Pour l'essentiel, le premier exercice de style du modèle remonte au 27 décembre 1951, avec un modèle à deux portes, basé sur la plate-forme de la 356, mais dont l'empattement était allongé de 24 cm.

Porsche Type 530

Il s'agit essentiellement d'une voiture à quatre places de 4,16 mètres de long, avec un espace intérieur généreux et de grandes portes pour faciliter l'accès à l'habitacle. Les places arrière sont bien pensées, avec une ligne de toit adoucie et des vitres arrière qui peuvent s'abaisser.

À titre de curiosité, Porsche créa en 1952 un second concept, à carrosserie cabriolet, qui déclarait le même poids que le modèle fermé : 918 kilos. En termes de performances, la Type 530 était équipée d'un moteur à plat 1,5 de 60 ch, qui permettait au modèle d'atteindre de bonnes performances, avec une vitesse maximale de 155 km/h et une consommation de 9 l/100 km. Cependant, grâce à un réservoir de 54 litres, il a pu offrir l'autonomie d'une berline de l'époque.

Les deux modèles ont fait l'objet d'un vaste programme d'essais et, selon la marque, "il n'y avait pas grand-chose à redire d'un point de vue technique", mais Ferry Porsche a décidé de ne pas lancer la production en série pour des raisons de marketing.

Porsche Type 530

La Porsche 695 T7, l'inspiration

Après le succès initial de la 356, Ferry Porsche et son équipe sont clairs sur la ligne à suivre pour leurs voitures : conserver les moteurs refroidis par air à l'arrière, offrir plus de puissance et de raffinement, tout en améliorant l'habitabilité et le coffre à bagages.

Suivant cette ligne de travail, poussée à l'extrême en termes de praticité, le fils de Ferry Porsche, Ferdinand Alexander, crée en 1959 un prototype à l'échelle 1:1 du modèle à quatre portes, qu'il continue à développer l'année suivante : la 695 T7.

Un modèle qui, s'il restera sans suite, inspirera le modèle qui changera l'histoire de l'entreprise : la 901 de 1963, qui deviendra la 911 en 1964.

Porsche 695 T7

Les points forts de la 695 T7 ? Elle utilise un nouveau moteur à six cylindres, dispose d'un habitacle à quatre vraies places, contrairement au concept 2+2 de la 901, et offre un empattement supérieur de 30 cm à celui de la 356. La seule exigence à laquelle elle ne répond pas, par rapport au bon de commande, est l'absence de hayon, une solution qui a été écartée pour des raisons esthétiques.

La voiture commence les essais dynamiques en 1960, mais son moteur ne séduit pas l'équipe de développement qui, selon les mots de son directeur, déclare littéralement qu'il faut "oublier la voiture". Ferry Porsche décide de ne pas poursuivre le développement de la voiture à quatre places. Une décision qui, peut-être sans le vouloir, a ouvert l'ère d'une nouvelle légende de la 911.

Porsche 695 T7

Porsche 915 : une nouvelle tentative à la fin des années 1960

Fin 1968, Porsche reprend le pari de créer une véritable voiture de sport à quatre places avec la 915, en s'appuyant sur le succès de la 911.

La formule est simple : sportivité et confort, en essayant de retenir et d'attirer de nouveaux clients qui ont besoin de plus d'espace. Par exemple, tous ceux qui ont acheté une 911 et qui ont maintenant des enfants.

Avec une longueur de 4,61 mètres et un empattement de 2,62 mètres, soit 35 centimètres de plus que la 911, le modèle offre près de 20 centimètres d'espace intérieur en plus. En outre, la gamme hypothétique comprendrait le moteur 2.4 de 200 et 240 ch (déjà capable de rouler à 250 km/h), ainsi qu'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports ou une boîte de vitesses automatique à quatre rapports.

Après de nombreuses discussions et développements techniques, un deuxième prototype, la 911 SC 20, est présenté en juillet 1970. Il s'agit plutôt d'une véritable voiture, 100% fonctionnelle, avec un design similaire à celui de la 911... et une garde au toit très réduite pour les occupants arrière.

Là encore, suite à divers problèmes, Porsche annula le projet, mais la 915 continua à "vivre" dans l'usine de Weissach, comme moyen de transport entre le département course et la cafétéria, ce qui en fit un modèle très populaire, que l'on peut aujourd'hui admirer dans le musée de la marque.

Porsche Type 915

Porsche 928 - 4 S : cadeau d'anniversaire

Tout le monde dans la maison connaissait les goûts de Ferry Porsche. Et dans ce modèle unique à quatre places, créé pour son 75e anniversaire, ils étaient tous réunis : peinture vert foncé, intérieur à damier et aucun détail tape-à-l'œil supplémentaire.

C'est ainsi qu'est née, en 1984, cette grande routière unique, développée à Weissach sur la base d'une 928 S, avec 25 cm d'espace intérieur en plus (dédié exclusivement aux jambes des occupants arrière) et des modifications au niveau du pilier B, des portes et fenêtres arrière et du hayon. C'est plus ou moins ce à quoi ressemblerait un modèle moderne de "base à roues longues".

Bien entendu, il s'agissait de la voiture du patron, et elle était donc équipée du meilleur de l'époque : phares améliorés, sièges électriques à mémoire, climatisation, téléphone, chaîne hi-fi... et sièges arrière sur mesure.

Avec un poids de 1 625 kg, soit 75 kg de plus que le modèle original, elle n'a nécessité que des modifications mineures du châssis. Sur le plan mécanique, c'est un V8 5.0 de 310 ch qui a été choisi, lui permettant de passer de 0 à 100 en 6,5 secondes. Ferry Porsche fut apparemment ravi de ce cadeau et la conduisit fréquemment pendant des années.

Ferry Porsche reçoit sa Porsche 928 - 4 S

Porsche 928 S4 H50 : un pari pour l'espace

Ce n'est un secret pour personne que Ferry Porsche adorait sa Porsche 928 à quatre places, et il pensait que les clients devaient pouvoir ressentir la même sensation de confort.

Au printemps 1987, le Conseil d'administration donne le feu vert au projet en collaboration avec le carrossier American Sunroof Corporation (ASC), qui s'attelle à la modification de la 928 quatre portes (dont les portes arrière s'ouvrent vers l'arrière) en collaboration avec les designers de la marque.

Porsche 928 S4 H50

Le cahier des charges du prototype est clair et la 928 S4 qui sert de base est profondément modifiée pour offrir un espace aux places arrière comparable à celui des grands coupés de la concurrence.

Ainsi, l'empattement a été augmenté de 25 cm (pour atteindre 2,75 m), le toit a été relevé et le hayon ajusté, tandis que les ressorts et les amortisseurs ont été retouchés pour un poids de 1 666 kg.

Mais ne vous y trompez pas, ce sont les portes qui sont les plus spectaculaires dans cette voiture, d'autant plus que le pilier B de la voiture a complètement disparu. Et c'est en partie là que le bât blesse. Car avec son V8 de 320 ch, elle était largement à la hauteur, mais la rigidité de la carrosserie n'était pas au rendez-vous, si bien que le projet a été annulé en 1988.

Porsche 928 S4 H50

Porsche 989 : la plus proche de la production

Avec l'abandon de la 928 à quatre places, Porsche revient à la case départ dans ce qui est devenu une obsession pour l'élargissement de sa gamme de produits. Trouver de l'aide à l'extérieur de la maison semble de plus en plus être la solution la plus solide. C'est ainsi qu'elle se rend en Italie pour solliciter la collaboration de Giugiaro.

En fait, à l'époque, il n'était pas rare que la marque évalue simultanément les idées des designers internes et externes dans ses projets. Ainsi, lorsque le projet 989 a été lancé, Porsche a contacté Italdesign Giugiaro.

Porsche 989

L'équipe du célèbre designer italien a rapidement commencé à travailler sur une berline quatre portes dotée d'un coffre conventionnel dans le cadre du projet 932, qui combinait des caractéristiques des 928 et 911 avec d'autres éléments stylistiques classiques de Porsche.

Italdesign Giugiaro s'y met et envoie à Weissach un modèle grandeur nature de sa proposition de design, un concept qui est d'ailleurs l'une des rares créations de designers externes à avoir survécu et qui fait aujourd'hui partie du musée Porsche.

À l'époque, la marque s'en remet à son propre projet interne pour donner vie à la 989, qui passe très près de la production... mais qui, une fois de plus, finit par mourir sur le rivage.