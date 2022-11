Le salon de l'automobile de Los Angeles 2022 arrive. L'événement annuel ouvrira ses portes au public le 18 novembre, mais avant cela, les constructeurs automobiles dévoileront plusieurs nouveaux véhicules et concepts que les visiteurs amateurs de voitures pourront voir directement sur place. Alors que l'activité des salons automobiles en général a diminué ces dernières années, le LA Auto Show semble particulièrement actif.

Voici un aperçu des principaux lancements qui auront lieu, comprenant des nouveaux modèles ainsi que des mises à jour qui orneront le sol du Los Angeles Convention Center.

Toyota Prius 2023

Une toute nouvelle Prius hybride est en route. Toyota a récemment confirmé que ses images teasers donnaient effectivement un aperçu de la prochaine génération hybride. D'après ces teasers, le modèle populaire semble plus épuré que le modèle actuel.

Toyota procédera à la révélation officielle de la Prius 2023 le 16 novembre.

Porsche 911 Dakar 2023

La Porsche 911 n'est pas une nouveauté en matière de conduite tout-terrain, mais une version dédiée proposée directement par Porsche est un ajout intéressant à la famille 911. Les photos espion et les images teaser ne laissent pas beaucoup de place à l'imagination, montrant une 911 de la génération actuelle avec des pneus tout-terrain et une garde au sol plus importante pour s'aventurer hors du bitume.

Les détails du design et les spécifications du groupe motopropulseur sont encore un mystère, mais tout sera révélé le 16 novembre.

2024 Subaru Impreza

En 2014, Subaru a séparé l'Impreza et la WRX en deux modèles distincts. La WRX actuelle a fait ses débuts dans l'année 2022, mais il est sûr que la nouvelle Impreza présentera des traits de style similaires. Les images du teaser de Subaru montrent une nouvelle calandre hexagonale et la forme générale du hatchback, mais c'est tout ce que nous avons pour le moment.

Attendez-vous à ce que l'Impreza 2024 fasse ses débuts le 17 novembre.

2023 Lucid Air Pure/Touring

Lucid a attiré l'attention avec sa berline électrique haute performance, mais à un coût considérable. Nous auront le droit au Salon de l'auto de Los Angeles de cette année de découvrir les niveaux de finition Lucid Air Pure et Touring, dont les prix commencent à 84 000 €. Il s'agit toujours d'une somme importante, mais elle permet à la Lucid Air d'entrer sur un marché plus compétitif pour affronter d'autres véhicules électriques de luxe comme la Porsche Taycan.

Dotée d'un groupe motopropulseur à double moteur et d'un style distinctif, tous les détails seront révélés le 15 novembre.

Fiat 500 2023

Nous avons vu des photos espion et des teasers du modèle électrique Abarth 500. Il est prévue qu'elle soit présenter après le début du salon de l'automobile de Los Angeles. Il reste à voir si cela détournera l'attention des nouvelles de Fiat à LA car nous savons que le constructeur automobile a préparé quelques annonces pour la 500.

Ces dernières seront faites pendant les journées de presse du salon, soit le 16 ou le 17 novembre.

2023 Hyundai Ioniq 6

L'élégante Ioniq 6 a été dévoilée dans le monde entier en juillet, mais Los Angeles marquera les débuts du VE en Amérique du Nord. Ne vous attendez pas à des changements de design, mais les statistiques du groupe motopropulseur et les chiffres de l'autonomie pourraient différer. La révélation aura lieu le 17 novembre.

2023 VinFast

Basée au Viêt Nam, VinFast se développe dans d'autres parties du monde, mais la marque aura de nouveaux VE à présenter à Los Angeles. Les versions de série des véhicules électrique VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9 seront présentées pour la première fois aux États-Unis.

La première a lieu le 17 novembre.

Nouveau modèle Toyota de la série bZ

Fin octobre, Toyota a diffusé un teaser pour un nouveau modèle bZ qui est "en cours de développement". Le teaser comprenait une photo d'une voiture à quatre portes avec un hayon arrière. À vrai dire, elle ressemble étrangement aux teasers de la nouvelle Prius, mais Toyota a précisé qu'il s'agissait d'un modèle bZ.

Cela signifie qu'il s'agit d'un modèle entièrement électrique, et comme Toyota a déjà fait un tabac à Los Angeles avec la nouvelle Prius, ce serait le moment idéal pour présenter quelque chose de plus. Si c'est le cas, attendez-vous à ce que d'autres nouvelles de Toyota soient publiées le 16 novembre.