Si vous êtes un amateur de voitures et de passage à Los Angeles, le Petersen Automotive Museum est un incontournable. Le musée abrite plus de 300 voitures de toutes les époques, des plus célèbres aux plus curieuses. À partir du 12 mars prochain, il accueille une sélection des modèles les plus emblématiques de l'histoire du cinéma.

Elles ont figuré dans des séries télévisées, dans des films fantastiques ou aux côtés de super-héros, voici quelques-unes des voitures exposées à Los Angeles.

Pour les amateurs de science-fiction

L'exposition, intitulée "Hollywood Dream Machines : Vehicles of Science Fiction and Fantasy", présente les modèles les plus excentriques utilisés dans les films de science-fiction. Parmi les véhicules présentés figure la légendaire Cadillac Miller-Meteor de 1959, également connue sous le nom d'Ecto-1, la voiture utilisée dans "S.O.S. Fantômes".

Sont également présents la DeLorean originale de "Retour vers le futur" et la Batmobile de "Batman" et "Batman Returns". Pour les fans de Terminator, il y a la Motor-Terminator, la moto de "Terminator Salvation". Les fans de Marvel ne seront pas non plus déçus avec la présence de la Lexus LC 500 de "Black Panther", avec des impacts de balles et des rayures sur le côté.

Parmi les autres modèles, on retrouve également l'inoubliable Ford Gran Torino rouge et blanche de la série télévisée "Starsky & Hutch".

Une collection sans fin

Et la collection ne s'arrête pas là. Elle comprend également certaines anciennes gloires du sport automobile, comme la McLaren MP4-14 pilotée par Mikka Häkkinen en 1999 ou la Porsche 919 Hybrid qui a participé aux 24 Heures du Mans en 2015.

Les véhicules excentriques ne manquent pas non plus, comme la Lexus 2054, le prototype vu dans le film "Minority Report", ou la Honda S2000 apparue dans le premier chapitre de "Fast and Furious". Enfin, il y a aussi des voitures plus "normales" comme les Ford GT, Maserati MC12, Koenigsegg Jesko et la plupart des modèles apparus dans la saga "James Bond".