Ils disent que ce sera "plus Abarth que jamais". Peut-être parce qu'il s'agira du modèle le plus puissant jamais produit par Scorpio. Ou qui sait. Ce que nous savons, c'est qu'il sera inscrit Abarth 500 électrique sur sa carte d'identité. Et qu'il fera sa première mondiale le 22 novembre.

Une première pour la marque de voitures de sport de Stellantis, basée sur la Fiat 500 électrique mais avec beaucoup (mais combien ?) de puissance en plus. Le teaser ne permet en aucun cas de définir les spécifications techniques de la petite voiture à zéro émission. Mais les prémisses ne laissent pas de place au doute.

Avec 200 ch ?

Oui, car la plus grande Abarth jamais construite pourrait dépasser les 190 ch de la 695 biposto, actuellement la plus puissante Abarth de série jamais construite. Et ce, grâce au moteur 4 cylindres 1.4 turbo essence, dûment "gonflé", destiné toutefois à être surpassé par un petit électrique qui - comme on le soupçonne - sera couplé à l'essieu avant.

Prototype de l'Abarth 500 électrique

Dérivée de la Fiat 500 électrique, l'Abarth 500 à batterie devrait reprendre le style de la Fiat 500, comme le montrent les récentes photos espions, avec une esthétique sportive classique caractérisée, entre autres, par un aileron arrière beaucoup plus grand et une assiette abaissée. La configuration doit être renforcée pour assurer une sensation de conduite plus agressive.

En attendant, l'entreprise a publié un premier teaser montrant la roue avant de la petite voiture électrique, avec le scorpion - en vert (comme la carrosserie) et rendu par l'union de nombreuses lignes horizontales.

Ce ne sera pas la seule nouveauté

Outre le lancement de la 500 à la sauce électrique le 22 novembre, Abarth présentera d'autres nouveautés importantes, qui pourraient également inclure le nouveau logo, probablement redessiné pour souligner les futurs modèles électriques du Scorpion.

La révolution mécanique pourrait également s'accompagner de l'introduction de modèles dédiés, donc non dérivés des homologues de Fiat. Comme cela s'est passé avec Cupra, née comme le pendant sportif de Seat pour donner plus de puissance aux Leon et Ateca, puis devenue indépendante avec le Formentor.