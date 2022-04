Suite au travail constant de Lexus sur des projets liés aux émotions et aux sentiments, le constructeur japonais nous surprend avec une "art car", appelée UX Sticker Bomb, basée sur son populaire SUV hybride, mais avec un extérieur nettement urbain et moderne.

Le choix de l'UX n'est pas une coïncidence, puisqu'il s'agit du modèle le plus "urbain" de la firme. Cette UX Sticker Bomb est une nouvelle démonstration du lien qui unit la marque à d'autres disciplines de la culture, de l'art et du design. Lexus veut être connecté aux expériences des gens et ceci est sa nouvelle création.

Galerie: Lexus UX Sticker Bomb

6 Photos

Fruit d'une série de projets sous la tutelle du "Art Car Project", l'UX Sticker Bomb poursuit la collaboration avec des artistes professionnels et prometteurs, en promouvant de nouvelles disciplines telles que la création contemporaine. L'utilisation d'autocollants et leur technique particulière sont idéales pour expliquer cette nouvelle tendance artistique.

Lexus accorde une attention particulière aux différentes facettes dans lesquelles l'art se manifeste, dans ce cas, dans le domaine de l'urbanisme et nous rappelle que l'inspiration, l'art et la beauté se trouvent également là où se trouvent les personnes qui les rendent possibles. Et quel meilleur moyen d'y parvenir que d'utiliser l'UX comme une toile blanche pour exprimer cette créativité.

L'un des signes d'identité de Lexus est le travail manuel des maîtres TAKUMI, qui, dans le cas de l'UX Sticker Bomb, a reproduit ces codes d'exigence et de qualité maximale, mais appliqués à cette nouvelle expression du street art.

Une technique qui n'est pas totalement nouvelle, puisqu'on la retrouve dans différentes facettes de la vie quotidienne. Appelé "Sticker Bombing", on peut le voir appliqué sur les couvertures des ordinateurs portables, des scooters et de certaines parties de la ville comme les murs, les façades, les panneaux ou le mobilier urbain ; parfois, cette façon de capturer l'art urbain est considérée comme une alternative aux graffitis.

À tel point que cette technique artistique est devenue populaire dans les années 1980 aux États-Unis. Elle s'est ensuite étendue à l'Europe et au Japon et est désormais mondiale.

L'UX Sticker Bomb se compose de plus de 3 457 autocollants liés à toutes sortes de thèmes et de moments, notamment la culture pop, les séries télévisées, les clins d'œil aux films, la musique rock, les anime japonais et même des exemples japonais plus traditionnels comme le mont Fuji et l'origami (pliage de papier).

La carrosserie de l'UX Sticker Bomb a beaucoup à offrir et il y a aussi des références à d'autres expressions comme le monde du sport et l'implication de Lexus : la marque japonaise est par exemple étroitement liée au hockey et au rugby.

Et bien sûr, il y a aussi des autocollants qui font référence à l'histoire de la marque, comme une reproduction de la première Lexus, une autre de la légendaire LFA ou encore un autocollant du yacht LY650. En bref, un projet d'art urbain conceptuel dont Lexus est le protagoniste.