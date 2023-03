L'Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini est un concept présenté par la marque au Royaume-Uni pour démontrer la pertinence de sa voiture pour les familles, la qualifiant même de "véhicule parfait pour les parents soucieux du style."

Cette Alfa Romeo Tonale est en effet remplie de solutions adaptées aux enfants. Quand on ouvre le coffre, une table à langer peut se déplier et se replacer sur la plage arrière. Un babyphone embarqué peut se connecter aux téléphones et surveiller les sièges enfants à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Galerie: Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini

25 Photos

Des solutions de rangement adaptées ont été intégrées autour des sièges du conducteur et du passager. Elles sont en cuir gris, avec des surpiqûres assorties et logo Alfa Romeo en relief. On y trouve notament un porte-gobelet, une bento box pour transporter des repas et un emplacement pour des feutres.

Des rangements... et de quoi tout nettoyer !

À l'arrière des sièges, des éléments ont été ajoutés pour occuper les enfants, avec un support de tablette et un coffre à jouer au milieu de la banquette arrière. Une poubelle amovible de six litres est également intégrée.

Le coffre contient encore plus d'accessoires. Un aspirateur peut être alimenté par une prise 12 volts et un système complet d'organisation intègre un sac de nettoyage avec des produits comme un nettoyant pour cuir, des mouchoirs en papier et des lingettes humides.

Pour le moment, cette voiture reste au stade de concept mais certaines idées pourrait apparaître dans les prochains modèles d'Alfa Romeo... et qui sait, la Tonale "édition bébé" pourrait rejoindre les concessions. "Nous étudions toutes les [opportunités] mais rien n'est confirmé à ce jour", a précisé un porte-parole de la division américaine du constructeur à Motor1.com.

L'Alfa Romeo Tonale porte les ventes de la marque depuis l'an dernier et lui permet même d'avoir la plus forte croissance en ce début d'année 2023. Ces ventes restent modestes mais le groupe Stellantis a de grandes ambitions pour le constructeur et de nombreux lancements de modèles sont prévus pour les prochaines années.