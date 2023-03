L'année 2023 a démarré sur les chapeaux de roues pour Alfa Romeo en Europe, avec une croissance de 107,6% en janvier et de 127,9% en février. Cette hausse spectaculaire a permis à la marque italienne de faire grimper sa part de marché à 0,4 %, contre 0,3 % en 2022 et 0,2 en 2021, son plus bas historique.

Pour le mois de février, aucune autre marque n'a connu une progression aussi forte qu'Alfa Romeo. Les plus proches sont Cupra (+66,4 %), Land Rover (+63,9 %), Dacia (+53,6 %) et Tesla (+47,2 %).

Des chiffres modestes mais prometteurs

La hausse est spectaculaire mais le volume de ventes reste faible : 3 384 modèles d'Alfa Romeo ont été immatriculés au cours du deuxième mois de l'année, contre 1 485 un an plus tôt, l'un des mois les plus faibles de l'histoire du constructeur.

La gamme 2023 d'Alfa Romeo

Ces chiffres placent Alfa Romeo juste devant Lexus et Lancia mais toujours derrière Honda, DS, Land Rover et Porsche. Pour mieux placer ces chiffres dans leur contexte, voici les ventes par constructeur sur les deux premiers mois de l'année.

Le marché européen en janvier et février 2023

Volkswagen : 96 864 (10,7%) Toyota : 62 067 (6,9%) Peugeot : 53 527 (5,9%) Skoda : 50 851 (5,6%) Audi : 49 456 (5,5%) Mercedes : 48 565 (5,4%) Renault : 46 482 (5,1%) Dacia : 44 760 (5,0%) BMW : 44 667 (4,9%) Kia : 39 424 (4,4%) Ford : 39 209 (4,3%) Hyundai : 37 951 (4,2%) Opel/Vauxhall : 33 807 (3,7%) Fiat : 30 590 (3,4%) Citroën : 28 925 (3,2%) Tesla : 23 449 (2,9%) Seat : 20 671 (2,3%) Volvo : 19 996 (2,2%) Nissan : 19 377 (2,1%) Mazda : 12 487 (1,4%) Suzuki : 12 051 (1,3%) MINI : 11 425 (1,3%) Cupra : 10 588 (1,2%) Jeep : 9 726 (1,1%) Porsche : 6 557 (0,7%) Land Rover : 5 893 (0,7%) DS : 4 102 (0,5%) Honda : 3 681 (0,4%) Alfa Romeo : 3 384 (0,4%) Lancia : 2 463 (0,3%) Lexus : 2 992 (0,3%) Mitsubishi : 2 397 (0,3%) smart : 1 452 (0,2%) Jaguar : 1 112 (0,1%) Alpine : 110 (0,0%)

Malgré une forte progression, Alfa Romeo se trouve toujours dans la partie inférieure du classement européen, à la 29e place sur une liste de 35 marques. On peut donc penser que l'ascension ne fait que commencer, après quinze années difficiles.

Les ventes d'Alfa Romeo en Europe depuis 15 ans

2008 : 102 306 (0,7%)

2009 : 110 533 (0,8%)

2010 : 109 994 (0,8%)

2011 : 130 534 (1,0%)

2012 : 89 976 (0,7%)

2013 : 64 510 (0,5%)

2014 : 59 190 (0,5%)

2015 : 56 802 (0,4%)

2016 : 66 167 (0,4%)

2017 : 85 883 (0,5%)

2018 : 82 943 (0,5%)

2019 : 53 873 (0,3%)

2020 : 36 443 (0,3%)

2021 : 26 465 (0,2%)

2022 : 32 737 (0,3%)

Les mérites de la Tonale

À quoi est due cette explosion des ventes d'Alfa Romeo ? La réponse tient en un mot : Tonale, le nouveau SUV compact de la firme milanaise, qui a enregistré 11 563 immatriculations en Europe en 2022. Sur le mois de janvier 2023, la Tonale a été deux fois plus vendue que le Stelvio (973 unités) pour atteindre 2 169 ventes. La Giulia s'est contentée de 322 immatriculations sur le même mois.

Alfa Romeo Tonale

La Tonale est déjà proposée dans de nombreux pays européens et dans le reste du monde, dans les versions 1,5 L mild hybride de 130 et 160 chevaux et 1,6 L turbo diesel de 130 chevaux, ainsi que dans une version 1,3 L plug-in hybride de 280 chevaux.

Les projts d'Imparato pour relancer Alfa Romeo

Pour la suite, le directeur général d'Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato entend repositionner la marque sans atteindre des volumes de vente très élevés.

"Nous voulons pouvoir dire que nous avons mené Alfa à un bon niveau en termes de technologie, d'électrification, d'émissions de CO2, tout en atteignant un niveau de rentabilité adéquat", expliquait-il l'an passé. "Nous devons protéger la réputation de la marque."

Jean-Philippe Imparato

Dès cette année, Alfa Romeo devrait dévoiler les nouvelles lignes de la Giulia et du Stelvio Quadrifoglio, déclinaisons sportives des modèles récemment remis à jour. Dans cette année qui marque les 100 ans du Quadrifoglio et les 60 ans d'Autodelta, on attend aussi une nouvelle supercar, héritière spirituelle de l'historique Tipo 33 Stradale.

Rendu par Motor1 de la supercar Alfa Romeo

L'année 2024 verra l'arrivée de la première voiture électrique d'Alfa Romeo, un SUV compact dérivé la Jeep Avenger, qui ne s'appellera pas Brenner mais sera produit dans l'usine polonaise de Stellantis à Tichy. Elle sera également rejointe par un nouveau modèle du segment C, héritier de la Giulietta.

Rendu du SUV électrique d'Alfa Romeo

Alfa Romeo devrait ainsi avoir une gamme 100% électrique en 2027, dans sa stratégie "de zéro à zéro" qui verra également l'arrivée la nouvelle Giulia électrique (1 000 ch pour la Quadrifoglio) et d'un vaisseau amiral dans le segment E.

Ce dernier, avec une carrosserie à mi-chemin entre une berline et un crossover, aura pour objectif de permettre à Alfa Romeo de se confronter aux BMW i5 et iX, aux Mercedes Classe E et SUV EQE, ainsi qu'aux Audi A6 e-tron et Q6 e-tron.