Un nouveau jour et un nouveau teaser pour le Toyota Tacoma 2024. Il s’agit, cette fois, d’une série d’images qui nous montre le profil du pick-up japonais. Ce n'est pas l'information la plus importante, cependant car le constructeur automobile confirme que le Tacoma de nouvelle génération fera enfin ses débuts complets et officiels le 19 mai, cette année.

Il est difficile de dire grand-chose sur la conception du pick-up à partir de ces images, mais au moins nous pouvons voir certaines des lignes et des formes de base. A l'avant, le porte-à-faux est très court on peut également voir la forme des feux diurnes mais de ce point de vue, ils ne se révèlent pas avec précision.

Un Tacoma plus grand ?

Nous ne pouvons pas confirmer si le nouveau Tacoma gagnera en taille, mais étant donné qu'il sera soutenu par l'architecture TNGA-F de Toyota partagée avec le plus grand Tundra, nous ne serons pas surpris de le voir prendre quelques centimètres.

D'après ce teaser, il semble que l'essieu arrière du pick-up conservera sa configuration de ressort à lames par opposition à la configuration plus moderne à ressort hélicoïdal.

En termes de moteurs, on pense que le Tacoma 2024 passera à une gamme de quatre cylindres. Le V6 devrait être remplacé par deux moteurs turbocompressés de 2,4 litres.

L'unité de base serait empruntée au Highlander de 265 chevaux. L'unité optionnelle serait un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres équipé d'un moteur électrique. Cette configuration produit jusqu'à 366 ch dans la Lexus RX hybride. Une boîte de vitesses manuelle a été confirmée un peu plus tôt cette semaine.

Maintenant que nous connaissons la date de lancement du Tacoma 2024, nous attendons encore plus d'images teasers. Espérons que Toyota publiera également des informations concernant le nouveau pick-up intermédiaire avant les débuts réels, mais nous saurons sûrement tout le 19 mai.

Rappelons que le Tacoma était le véhicule le plus vendu aux états-unis (dans son segment) l'an dernier avec plus de 237 000 unités livrées aux clients.