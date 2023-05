La guerre des pick-ups de taille moyenne s'intensifie à nouveau. Le Nissan Frontier s'est imposé comme une option attrayante dans la catégorie, tandis que Chevrolet, GMC et Ford ont chacun de toutes nouvelles versions incarnés par le Colorado, le Canyon et le Ranger. Et aujourd'hui, nous avons notre premier regard officiel sur le Toyota Tacoma 2024.

Cette année marque trois décennies depuis l'arrivée du premier Tacoma aux États-Unis, et même en tant que modèle le plus ancien de sa catégorie, la version actuelle est toujours le plus populaire. L'année dernière, Toyota vendu plus de 230 000 exemplaires. Les prochaines années pourraient se monter meilleurs alors que le modèle 2024 fait ses débuts avec de nombreuses nouveautés, y compris un groupe moto-propulseur hybride et un nouveau niveau de finition robuste Trailhunter.

Puissance, turbo et hybride

Vous l’aurez compris, les détails les plus intéressants se trouvent sous le capot. Toyota propose quatre finitions différentes pour le Tacoma en commençant par le modèle SR de base. Le point d'entrée est un nouveau quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres qui délivre 228 chevaux et 329 Nm de couple lorsqu'il est associé à la transmission automatique à huit rapports de série.

Les clients peuvent passer au SR5 et obtenir une version plus puissante de ce même moteur turbocompressé produisant 270 ch et 420 Nm de couple. Mieux encore, c'est avec une transmission manuelle à six vitesses avec adaptation automatique du régime. Ce même moteur amélioré avec la boîte automatique à huit rapports ajoute plus de punch, portant la puissance à 278 ch avec 429 Nm de couple.

En haut de la gamme, le Tacoma propose pour la première fois un moteur hybride en option. Empruntant le I-Force Max au plus grand Tundra, une batterie de 1,9 kWh et moteur électrique de 48 ch rejoignent le moteur turbocompressé de 2,4 litres, portant la puissance totale à 326 ch et 630 Nm de couple, offrant une toute autre bête.

C'est presque le double des données du modèle V6 que l'on connaissait, et le deuxième plus puissant derrière le nouveau Ranger Raptor de 405 chevaux.

La propulsion est toujours de série sur les versions SR et SR5, mais elle est désormais livrée avec un différentiel à glissement limité. Les modèles à quatre roues motrices ajoutent une boîte de transfert à deux vitesses à commande électronique avec des rapports de gamme haute et basse ainsi qu'un système de contrôle de traction actif amélioré avec, là aussi, un différentiel à glissement limité.

Une base solide

Le nouveau Tacoma opte pour une esthétique plus imposante que certains de ses concurrents et c’est particulièrement le cas pour les versions TRD Pro et Trailhunter qui proposent une plaque de protection avant, des feux de position horizontaux à LED et des combinaisons de roues et de pneus uniques conçues pour le tout-terrain. Le TRD Pro a des roues noires de 18 pouces enveloppées de pneus tout-terrain Goodyear de 33 pouces tandis que le Trailhunter associe des roues uniques en bronze de 18 pouces avec les mêmes gommes.

Le Tacoma utilise de l'acier à haute résistance dans l'intégralité du châssis pour améliorer la rigidité et de l'aluminium sur la partie supérieure de la carrosserie pour aider à diminuer le poids.

Le TRD Pro a toujours l'équipement le plus robuste du groupe avec des amortisseurs Fox standard, tandis que le modèle TRD Off-Road utilise les mêmes amortisseurs Bilstein que l'année dernière, et le TRD Sport a des amortisseurs spéciaux conçus en interne pour de meilleures sensations sur route.

L’inconvénient est que le Tacoma perd un peu en capacité de remorquage par rapport au modèle précédent. Il est répertorié à 2,9 tonnes sur les versions SR5 I-Force et TRD PreRunner, soit environ 136 kilos de moins que l'an dernier.

La bonne nouvelle est que la charge utile s'améliore à un impressionnant 775 kilos sur le modèle TRD Off-Road, soit 11 de plus que l'ancien modèle. Et pour faciliter le remorquage, Toyota a doté le nouveau Tacoma de fonctionnalités avancées comme un contrôleur de frein de remorque, un guide de secours de remorque et un rétroviseur numérique.

Un nouvel écran tactile de 8,0 pouces est livré de série à l'intérieur du Tacoma, tandis qu'un écran de 14,0 pouces en option est de série sur les modèles Limited, TRD Pro et Trailhunter.

Cet écran plus grand s'associe à un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces, tandis qu’une version plus petite de 7,0 pouces est livré en standard. Les deux écrans utilisent l'excellente interface d'info-divertissement Toyota introduite sur le Tundra, qui est livrée avec la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto ainsi que la recharge sans fil Qi.

Le Tacoma est également plus sûr que jamais, avec Toyota Safety Sense 3.0 également de série sur toutes les versions du Tacoma pour 2024.

Cela inclut des éléments tels qu'une détection des piétons, une alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, un régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, un assistant de suivi de voie, un assistant de signalisation routière, des phares de route automatiques et une nouvelle fonction de conduite proactive.

Il y a beaucoup de choses positifs dans le nouveau Tacoma mais son tarif reste inconnu. Le constructeur affirme vouloir communiquer ces informations plus près de la date de mise en vente donc probablement pas avant fin 2023.