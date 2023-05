La Toyota Yaris lancée en 2020 évolue. Son design extérieur reste le même (si ce n'est de nouvelles jantes en alliage en option et de nouveaux coloris) mais le constructeur japonais va proposer une nouvelle motorisation et a revu l'habitacle de sa citadine.

L'Hybride 116 est complété par l'Hybride 130, plus puissante de 14 chevaux et dont le couple électrique passe de 141 Nm à 185 Nm. Toyota promet des accélérations plus nettes et des reprises plus dynamiques. La Yaris Hybride 130 effectue le 0 à 100 km/h en 9,2 secondes, soit 0,5 de mieux que la 116. Un gain d'une demi-seconde est également annoncé pour passer de 80 à 120 km/h, ce qui se fait désormais en 7,5 secondes.

Toyota a fait attention à ce que ce gain de puissance ne soit accompagné que d'une faible augmentation des émissions de CO2, annoncées entre 96 et 116 g/km en cycle mixte WLTP.

À l'intérieur, la Toyota Yaris offre de nouveaux instruments numériques pour le conducteur et un système multimédia plus véloce et enrichi. Les écrans sont de 7 ou 12,3 pouces pour le combiné et de 9 ou 10,5 pouces pour celui dédié au multimédia.

La voiture intègre le nouveau système Toyota Smart Connect, que le constructeur annonce plus intuitif et réactif. Il est en permanence connecté à internet, ce qui lui permet d'afficher des informations en temps réel, notamment pour s'informer du trafic. Le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et ses mises à jour se font over-the-air.

La nouvelle Toyota Yaris propose de série une caméra améliorée et un radar pour mieux détecter le risque de collision, et l'aide au contrôle d’accélération évite une accélération avant un choc potentiel.

Toyota a également ajouté une aide à la conduite proactive (PDA), pour éviter les accidents à faible vitesse. L'assistance de décélération et l'assistance de direction promettent quant à eux une conduite plus douce.

Le système d'arrêt d'urgence (EDSS) a lui aussi été modifié pour prendre le contrôle en cas de malaise ou d'incapacité du conducteur. Après un certain temps sans aucune action, le système émet un signal sonore et sans réaction de la personne au volant, la voiture s'arrête progressivement, active ses feux de détresse et déverrouille ses portes, pour que des personnes puissent venir en aide au conducteur.

Les tarifs de la nouvelle Toyota Yaris hybride n'ont pas été dévoilés.