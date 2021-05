La première Acura NSX reste l'une des meilleures voitures de l'histoire du Japon. De son côté, Ice Cube est l'un des rappeurs les plus célèbres au monde. Lorsque vous combinez ces deux légendes, vous obtenez la voiture présentée dans la galerie ci-dessous. Et elle est actuellement à vendre !

Ce n'est pas une NSX ordinaire, évidemment. Il s'agit tout d'abord d'un cabriolet unique en son genre. Pour être honnête, les modifications apportées au toit ne semblent pas très professionnelles, car la carrosserie ne semble pas renforcée pour compenser la perte de rigidité causée par le retrait du toit.

Galerie: L'Acura NSX d'Ice Cube à vendre

12 Photos

À part cela, c'est une voiture à l'allure élégante, même si nous aurions préféré la voir avec ses jantes d'origine plutôt que ces jantes visibles ci-dessus. L'intérieur est beau et propre, ce qui n'est pas vraiment surprenant vu le kilométrage relativement bas (45'575 miles, soit 73'346 km). L'intérieur est d'origine, à l'exception du système d'info-divertissement qui bénéficie d'un écran tactile intégré dans la console centrale.

Nous ne connaissons pas l'histoire détaillée de la voiture, mais nous savons qu'Ice Cube l'a achetée en 1992. Nous n'avons pas trouvé de preuves suffisantes pour étayer l'affirmation selon laquelle le rappeur et acteur a commandé en personne la transformation du coupé en décapotable. Nous savons simplement que le passage du coupé au cabriolet a été effectué par Newport Convertible Engineering. Nous ne sommes pas là pour juger, mais à notre avis, la NSX est plus belle en coupé.

Ce n'est peut-être pas la voiture de sport la plus jolie disponible sur le marché, mais elle est relativement bon marché pour une NSX de première génération. Elle est actuellement listée par Classic Cars of Sarasota, qui demande 39'500 $. Ce n'est probablement pas le prix final et nous parions que si vous vous présentez avec 38'000 $, vous repartiriez dans une NSX cabriolet.